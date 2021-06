EK staat acht dagen voor eerste duel op losse schroeven voor Sergio Busquets

Zondag, 6 juni 2021 om 22:49 • Chris Meijer

Sergio Busquets is positief getest op het coronavirus, zo maakt de Spaanse voetbalbond (RFEF) via de officiële kanalen bekend. De 32-jarige middenvelder van Barcelona is in quarantaine gegaan en er wordt gemeld dat er afhankelijk van zijn herstel wordt gekeken naar ‘sportieve maatregelen’. Spanje begint het EK volgende week maandag met een wedstrijd tegen Zweden in Sevilla.

De voorbereiding richting het eerste duel op het EK verloopt door de positieve coronatest van Busquets anders dan aanvankelijk gepland. Spanje zou dinsdag in Leganés oefenen tegen Litouwen, maar er is nu besloten om dit oefenduel door de beloften te laten spelen. Het betekent dat Jong Spanje - dat in de halve finale van het EK werd uitgeschakeld door Jong Portugal - tegen Litouwen zal gaan spelen. Toeschouwers die een kaartje voor dit duel hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Bovendien gaat er een streep door alle communicatie- en marketingevenementen die gepland stonden.

Zogenaamde ‘naaste contacten’ van Busquets - onder wie enkele spelers van de Spaanse nationale ploeg - en het medische team dat hem begeleidt moeten ook in quarantaine. De RFEF schrijft in het statement dat een persoonlijk trainingsschema is opgesteld, zodat de voorbereiding richting het EK kan worden voortgezet. Voor Busquets, de aanvoerder van de Spaanse ploeg, is het EK in gevaar. Er moet worden afgewacht hoe de middenvelder herstelt van het coronavirus en op basis daarvan zullen ‘sportieve maatregelen’ getroffen worden. De UEFA staat toe dat landen voor de eerste wedstrijd in het geval van ziekte of een zware blessure nieuwe veldspelers mogen oproepen.