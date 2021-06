Romelu Lukaku maakt zijn zestigste interlandgoal; België is klaar voor EK

Zondag, 6 juni 2021 om 22:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:50

België heeft het lastige uitzwaaiduel met Kroatië winnend afgesloten. In eigen land kende de ploeg van bondscoach Roberto Martínez de nodige moeite om in de wedstrijd te komen, maar uiteindelijk zorgde Romelu Lukaku met zijn zestigste interlandgoal voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Het was een welkome zege voor de Rode Duivels, daar men in de vorige vriendschapelijke wedstrijd niet langs Griekenland kwam (1-1). De Kroaten speelden eerder deze week met 1-1 gelijk tegen Armenië.

De bezoekers begonnen scherp aan de ontmoeting in het Koning Boudewijnstadion, waar de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic meteen de aanval zocht. Grote kansen leverde de aanvalslust en het balbezit, los van een van Ivan Perisic, echter niet op. België kwam in het eerste half uur nauwelijks in het schouwspel voor, maar daarna kreeg het land meer kleur op de wangen. In de 31ste minuut hadden de Belgen al op voorsprong moeten komen, toen eerst Lukaku de kruising raakt en ook Yannick Carrasco uit de rebound het houtwerk raakte.



GOAL! Daar is nu wél de treffer van Lukaku! ?? De spits schiet België op een 1-0 voorsprong na flipperkastvoetbal in de zestien van Kroatië ??#ZiggoSport #EURO2021 #BELCRO pic.twitter.com/hz0mn5DUJI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 6, 2021

De openingstreffer viel uiteindelijk in de 37ste speelminuut. Kroatië slaagde er niet een een hoekschop vanaf de rechterkant weg te werken, waardoor Dries Mertens de bal nogmaals voor doel mocht brengen. Via Jan Vertonghen en Jason Denayer belandde de bal bij Lukaku, die het van dichtbij en uit de draai genadeloos afmaakte: 1-0. Zeven minuten na de pauze kreeg Carrasco een uitgelezen mogelijkheid de score te verdubbelen. Na een pass van Lukaku creëerde de vleugelspeler van Atlético Madrid ruimte voor het schot, maar zijn pegel met links ging echter rakelings over.

In het restant van het tweede bedrijf nam het tempo in de wedstrijd af en was Kroatië niet meer bij machte om voor gevaar te zorgen. Ook de Belgen leken genoegen te nemen met een minimale zege, waardoor er aan de stand op het scorebord geen verandering meer kwam. Wel kwam Eden Hazard nog even in de schijnwerpers te staan. De aanvaller van Real Madrid kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen voor Leander Dendoncker en maakte zijn eerste minuten bij de nationale ploeg sinds 19 november 2019.

België is op het EK ingedeeld in Groep B met Denemarken, Finland en Rusland. De ploeg van Martínez speelt de eerste groepswedstrijd op zaterdag 12 juni tegen Rusland; op donderdag 17 juni wacht het duel met Denemarken en op maandag 21 juni wordt de groepsfase afgesloten tegen Finland. De nummer twee van het afgelopen WK krijgt op 13 juni direct een kraker voor de kiezen. Engeland is dan namelijk de opponent op Wembley. Daarna reist Kroatië af naar Hampden Park in Glasgow voor de ontmoeting met Tsjechië op 18 juni. In datzelfde stadion komt de poulefase ten einde met een duel met Schotland op 22 juni.