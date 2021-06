Jong Duitsland kroont zich voor derde keer tot Europees kampioen

Zondag, 6 juni 2021 om 22:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:57

Jong Duitsland is zondagavond voor de derde keer Europees kampioen geworden. Het team van bondscoach Stefan Kuntz was in de finale met 1-0 te sterk voor Jong Portugal. De Portugezen blijven daardoor nog altijd zonder Europese titel, daar het land zich nooit tot winnaar wist te kronen. Duitsland wist het toernooi eerder in 2009 en 2017 op zijn naam te schrijven. Lukas Nmecha kroonde zich tot matchwinner met de enige treffer van de wedstrijd vlak na rust.

Portugal begon met vertrouwen aan de Europese eindstrijd, daar de ploeg van bondscoach Rui Jorge nog geen punt verspeelde tijdens het EK Onder-21. Duitsland daarentegen liet onder meer punten liggen tegen Jong Oranje (1-1) in de groepsfase. In een moordend tempo golfde het spel in de beginfase van het duel op en neer. De beste mogelijkheid werd genoteerd door Florian Wirtz. De middenvelder van Bayer Leverkusen, die Oranje in de halve finale met twee treffers het nakijken gaf, haalde na een kwartier spelen uit vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zag zijn van richting veranderde schot via de onderkant van de lat terug het veld in stuiteren.

Vijf minuten later waren de Duitsers wederom dichtbij een treffer, toen Nmecha in kansrijke positie de rechterhoek vond. Zijn poging werd echter gestopt door Diogo Costa. Portugal moest toezien hoe Duitsland naarmate de wedstrijd vorderde een licht overwicht kreeg, maar was zelf ook dichtbij de openingstreffer. Fábio Vieira probeerde het op slag van rust met een schot uit de tweede lijn en zag zijn poging rakelings over de kruising zeilen. Kort na rust was Duitsland wel trefzeker. Nmecha werd met een fijne steekpass gevonden door Ridle Baku, omspeelde de doelman en rondde beheerst af: 1-0.

De momenten van opwinding voor beide doelen waren spaarzaam in het tweede bedrijf. Karim Adeyemi stuitte op Costa en een schot van Vieira kon ternauwernood door Finn Dahmen over het doel worden getikt. Portugal nam in de slotfase meer risico en dat zorgde ervoor dat Duitsland meer ruimte kreeg in de omschakeling. De oosterburen kwamen er een aantal keer gevaarlijk uit, maar verzuimden het uit te spelen en hielden Portugal daarmee in leven. De Portugezen waren echter niet bij machte om een gelijkmaker te forceren, waardoor Duitsland de derde titel veilig wist te stellen.