Blind noemt nadeel van 5-3-2-systeem: ‘Dat is moeilijk te accepteren’

Zondag, 6 juni 2021 om 22:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:21

Daley Blind maakte zondagavond voor het eerst sinds 30 maart weer speelminuten. De verdediger van Ajax viel in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-7 winst) uit met een enkelblessure en moest met een brancard van het veld worden gedragen, maar is op tijd hersteld voor het EK en deed in de vriendschappelijke interland tegen Georgië (3-0 winst) een helft mee. Bondscoach Frank de Boer posteerde hem als linker centrale verdediger in een vijfmansdefensie, een plek waar Blind zich op zijn gemak voelt. Het systeem kan hem echter nog niet altijd bekoren.

Blind werd door De Boer in de rust naar de kant gehaald voor Nathan Aké en zag hoe Oranje het duel vrij eenvoudig won door treffers van Memphis Depay, Wout Weghorst en Ryan Gravenberch. "Ik denk dat we het beter hebben gedaan dan de wedstrijd tegen Schotland (2-2, red.)", vertelt Blind tegen de NOS. "Er zijn natuurlijk nog steeds verbeterpunten. Als ik het vergelijk met 2014 hadden we een lange periode om te trainen op een systeem, daar hebben we nu iets minder de tijd voor gehad. Ik voel me fijn in het systeem, dat heb ik al aangetoond denk ik. Ook op die positie kan ik prima uit de voeten. Ik voel me prettig op deze plek. Of het nou op linksback is of in het centrum, dat maakt voor mij niet uit."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch ziet Blind ook nadelen van het 5-3-2-systeem dat De Boer hanteerde tegen Schotland en Georgië. "In dit systeem heb je soms iets minder de bal, dat is moeilijk te accepteren", aldus de linkspoot. "Als je dat weet moet je dat een plek geven en op die manier een tegenstander bestrijden. Heel veel jongens hebben bij hun club in dit systeem gespeeld, maar nog niet als geheel met dit team. De momenten dat we vanuit de organisatie spelen kwam Georgië niet tot kansen. Daarnaast denk ik dat wij in balbezit wat langer de bal hadden moeten houden. Vaker op zoek naar mogelijkheden, dan dwing je de tegenstander verder naar achteren."

Een dikke en een zeldzame onvoldoende in uitzwaaiduel Oranje

Voetbalzone gaf de spelers van Oranje na afloop van de wedstrijd tegen Georgië een rapportcijfer. Lees artikel

Blind was er tijdens het laatste eindtoernooi van Oranje in 2014 ook bij, toen het Nederlands elftal tot de halve finales reikte bij het WK in Brazilië. "Het is nog steeds niet top en het moet beter, daar zijn we ons van bewust, maar we weten ook uit 2014 dat je niet altijd goed hoeft te spelen voor een goed resultaat. Uiteindelijk praat niemand over hoe het voetbal toen was en gaat het alleen nog over het resultaat. Dat is wat telt. Wat dit team kan moet nog blijken. Dat er heel veel kwaliteit in deze groep zit is duidelijk. Het belangrijkst is slijpen, slijpen, slijpen. We hebben nog een week, dus daarin kan je genoeg doen. Zoveel mogelijk met elkaar op dezelfde lijn komen en de neuzen dezelfde kant op."

De verdediger is bovenal blij dat hij tijdig hersteld is van zijn blessure om met Oranje deel te kunnen nemen aan het EK. "Dit is een goede timing", zegt Blind. "Met de spierpijn gaat het goed, maar mijn enkel is iets stijf. Dat is niet gek, ik schrik daar niet van. Dit is iets waar we keihard aan gewerkt hebben. Dit is waar we voor geknokt hebben. Vanaf het moment dat we in het ziekenhuis zijn geweest hebben we een stappenplan gemaakt. Ik gaf toen al aan dat er een sprankje hoop was, dat hebben we met beide handen aangegrepen. Ik ben iedereen dankbaar voor de steun, zonder hun had ik het niet gered. Voor mijn gevoel ben ik er klaar voor."