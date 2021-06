Depay lacht na emotionele reactie Weghorst: ‘Hij jankte volgens mij zelf ook’

Memphis Depay is klaar voor het EK, zo heeft de Oranje-international zondagavond laten weten na afloop van de 3-0 overwinning op Georgië. De aanvalsleider van het Nederlands elftal scoorde voor de tweede interland op rij en was ook direct betrokken bij de andere twee doelpunten. Volgens Depay heeft de ploeg van bondscoach Frank de Boer in de Grolsch Veste laten zien dat iedereen klaar is voor het EK. “Ik denk dat we hebben laten zien dat we ambitieus zijn”, aldus Depay.

Volgens Depay mag Oranje tevreden zijn over het spel tegen Georgië. “Op een paar punten na natuurlijk”, zei hij tegen de NOS. De aanvaller is van mening dat Nederland beter voor de dag verscheen dan tegen Schotland. “Je merkt toch dat je een tweede wedstrijd speelt, dat we wat meer op details konden trainen en dat de uitvoering misschien beter is.” Over zijn eigen spel: “Ik ben op dit moment heel efficiënt en dat probeer ik vast te houden”, aldus de aanvaller die de eerste Oranje-international sinds Robin van Persie (2013) is die vier opeenvolgende goals namens Oranje maakt. “De tweede helft had ik een paar slordige momentjes, waarop ik de bal verlies. Je bent op zoek naar nog meer goals en assists. Als ik die momentjes eruit kan halen, gaat mijn niveau nog verder omhoog. Ik ben wel tevreden met mijn goals, assist en vorm.”

?? Weghorst heeft het veld inmiddels verlaten, maar wat een ontlading was er bij hem na de 2-0. Zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal is een feit. #nedgeo pic.twitter.com/aPJIgk5OVl — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 6, 2021

Depay stond met een assist aan de basis van de 2-0 van Wout Weghorst. “Over deze goal hebben we gesproken op de training”, verklapte Depay. “Precies wat we in ons hoofd hadden, dat lukte vandaag. Ik ben blij voor hem, hij jankte ‘m goed binnen. En daarna jankte hij volgens mij ook, haha!”, aldus Depay, doelend op de emotionele reactie van Weghorst op zijn eerste doelpunt in dienst van Oranje. “Wout en ik hebben vaker contact buiten het voetbal. Ik ben trots op hem en ik hoop dat hij kan doorpakken. Je ziet dat hij heel Nederland achter zich heeft. Dus hij moet het laten zien. Er is veel concurrentie, de spelers die invallen laten het ook zien.”

De Boer koos net als tegen Schotland voor een 5-3-2-systeem en onthulde reeds dat de kans aanwezig is dat hij aanstaande zondag tegen Oekraïne ook voor die speelwijze kiest. Depay liet na het gelijkspel tegen Schotland al weten dat het niet zijn favoriete systeem is en herhaalde die boodschap zondag in gesprek met Arno Vermeulen. “Ik heb altijd aangegeven: ik sta het liefst centraal in de spits. En dat blijf ik zeggen. Ondanks dat pas ik me aan de systemen aan, die het beste zijn voor het team. Daar stel ik me voor open, het team gaat voor. Maar spits is mijn voorkeur en dat blijft zo.” Gevraagd naar het doel van Oranje op het EK zei Depay: “Het doel is het kampioenschap winnen. Maar het doel is ook de eerste wedstrijd zien te winnen. En daarna weer, en daarna weer. We zijn gefocust op de eerste wedstrijd, that’s it.”

Hans Kraay junior was onder de indruk van Depay. De analist van ESPN merkte na afloop van de wedstrijd op dat de aanvaller ‘barst van het zelfvertrouwen’. “Maar ik heb niet het idee dat het een soort pedantheid met zich meebrengt. Zelfvertrouwen kan ook tot zelfoverschatting leiden. Ik heb dat gevoel helemaal niet. Mensen vinden hem vaak een rare snuiter, maar ik heb dat helemaal niet. Ik vind hem een leuke, extravagante jongen. Hij is zichzelf, hij heeft het gewoon. Misschien dat hij nog beter is als hij samenspeelt met een speler die diepte heeft”, aldus Kraay junior.