N‘Golo Kanté reageert op persconferentie op kandidatuur Ballon d’Or

Zondag, 6 juni 2021 om 23:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:06

N'Golo Kanté vindt het nog te vroeg om over de Ballon d'Or te praten. De middenvelder van Chelsea werd naar aanleiding van zijn sterke optredens in de Champions League door verschillende collega's naar voren geschoven als mogelijke kanshebber voor de titel van beste voetballer ter wereld, maar zegt daar zelf nog niet mee bezig te zijn. Onder meer Paul Pogba en Didier Deschamps, die bij de Franse nationale ploeg samenwerken met Kanté, spraken uit dat de kleine middenvelder de individuele prijs verdient.

Kanté werd tijdens de persconferentie in aanloop naar de laatste oefeninterland van Frankrijk tegen Bulgarije (dinsdag) geconfronteerd met een vraag over de Ballon d'Or. "Ik let nooit veel op dingen die gezegd en geschreven worden en probeer me vooral te focussen op mijn spel bij Chelsea", zei de middenvelder bescheiden. "We hebben een geweldige afsluiting van het seizoen gehad. Het is te vroeg om nu al over de Ballon d'Or te praten. Ik vind het niet nodig om te zeggen dat ik het verdien, want er zijn nog veel wedstrijden te spelen en er is nog veel tijd te gaan."

De Fransman heeft al een keer aan de prijs mogen ruiken, toen hij in 2017 op de zevende plek eindigde bij de verkiezing. "Dat was al heel mooi om mee te maken, maar de prijs winnen is wel een ander verhaal natuurlijk. Het is een geweldige individuele beloning voor de spelers. Ik zie het als een prijs die je kunt krijgen voor goede prestaties over een seizoen, maar het is voor mij geen doel of iets waar ik aan werk." Kanté eiste vorig weekend een hoofdrol voor zich op in de gewonnen finale van de Champions League tegen Manchester City (0-1) en kon na afloop van het duel van menigeen op lovende woorden rekenen.

Op de persconferentie reageerde Kanté bovendien op het knuffelimago dat rond zijn persoon hangt. "Uiteindelijk ben ik maar een normale jongen", aldus Kanté. "Een speler zoals zovelen. Het is niet nodig om te zeggen dat ik de leukste of de aardigste ben. Ik ben gewoon een speler zoals alle anderen. Ik denk dat het soms overdreven is dat mensen mij zo zien. Het is waar dat ik het leuk vind om goed met mijn teamgenoten om te gaan, om goede relaties te hebben met mensen die ik op straat en in het voetbal tegenkom. Maar afgezien daarvan zijn er meer van dat soort mensen in de voetballer. Daar hoeft geen groot verhaal van gemaakt te worden."