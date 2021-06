Hans Kraay junior zou één wijziging doorvoeren in het Nederlands elftal

Zondag, 6 juni 2021 om 21:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:08

Ryan Gravenberch zou volgens Hans Kraay junior de voorkeur moeten krijgen boven Marten de Roon in de basiself van Oranje. Na afloop van het gewonnen duel met Georgië (3-0) geeft de analist in de studio van ESPN te kennen een ‘fan’ te zijn van de middenvelder van Atalanta, maar laat hij tevens weten dat hij liever ‘meer voetbal op het middenveld’ ziet. Frenkie de Jong zou de rol van De Roon moeten overnemen, terwijl Gravenberch, die tegen Georgië zijn eerste interlandgoal maakte, invulling moet geven aan de rol als linkermiddenvelder.

“Als ik de bondscoach zo zie, dan denk ik niet dat hij de hele boel om gaat gooien”, opent Kraay. “Hij gaat De Ligt denk ik terugbrengen, maar voor de rest gaat hij denk ik niet zo heel veel doen. Al zou ik toch wel... Kijk, ik ben een groot fan van Marten de Roon, die veel te vaak uitgelachen wordt. Dat mag je nooit doen bij iemand die zo goed speelt in Italië. Maar Frenkie de Jong heeft bij Barcelona heel vaak op de plek van De Roon gespeeld en dan gaat hij nog diep ook.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een dikke en een zeldzame onvoldoende in uitzwaaiduel Oranje

Voetbalzone gaf de spelers van Oranje na afloop van de wedstrijd tegen Georgië een rapportcijfer. Lees artikel

“En dan ik zou Ryan Gravenberch in de basis laten starten ten koste van De Roon”, vervolgt de analist. “Gewoon voetbal in de ploeg. Als je drie centrale verdedigers in de rug hebt, dan kun je toch gewoon voetbal in de ploeg hebben? Elke voetballer die een klein beetje intelligent is kan wel op een driemansmiddenveld spelen met drie mensen in de rug en twee opkomende wingbacks. De Roon heeft het vandaag gewoon niet laten zien. Hij staat er om ballen af te pakken, maar hij pakt er niet zo veel af op dit moment.”

Na afloop van de uitzwaaiwedstrijd hield bondscoach Frank de Boer zijn pupil overigens een hand boven het hoofd. "Laten we ervan uit gaan dat Marten de Roon het goed kan invullen. Sommigen zijn daar beter in, zoals Frenkie. Wij hadden gehoopt met Daley en Frenkie aan die kant het verschil te kunnen maken, dat ging niet helemaal goed in de eerste helft. In de tweede helft ging dat in mijn ogen beter. Maar het klopt, af en toe was het ongelukkig. We moeten niet vergeten dat hij ook heel veel andere dingen goed doet. Bij Ajax kon Edson Álvarez er op een gegeven moment ook niks van volgens velen, dat zijn leuke discussies. Je moet iemand hebben die de duels aangaat, vooral op het middenveld. Ga je daar een voetballer neerzetten, dan lever je duelkracht in", aldus De Boer.

In de studio van de NOS werd er kritischer gekeken naar het optreden van De Roon. “De Roon staat er juist om de gevaarlijke momenten te herkennen en dan ingrijpt, maar hij laat gewoon zijn man lopen”, zei Theo Janssen, die bijval kreeg van Pierre van Hooijdonk. “Als De Roon veel aan de bal is, dan moet je hem eigenlijk wisselen. Omdat je hem dan gewoon niet nodig hebt. Hij zal wel wat ballen afpakken, maar hij levert ze allemaal in”, besloot de analist.