Hans Kraay geniet bij Oranje: ‘Wonderlijk, ik heb daar mega respect voor’

Zondag, 6 juni 2021 om 21:37 • Chris Meijer

Hans Kraay junior heeft tijdens de oefeninterland tussen Nederland en Georgië (3-0) genoten van het optreden van Daley Blind. De 31-jarige verdediger annex middenvelder van Ajax maakte in De Grolsch Veste zijn rentree, nadat hij eind maart in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar een enkelblessure opliep en daardoor maanden aan de kant stond.

“Heerlijk”, begint Kraay in de studio van ESPN als Blind ter sprake komt. “Wonderlijk is een mooi woord, ik heb daar mega respect voor. Wát een winnaar is hij. Het is alleen maar tussen de linies hard in spelen, op het goede been. Onze analisten kunnen daar 721 Eredivisie-ballen op loslaten. Hij raakt niks kwijt in de twee of drie maanden die hij geblesseerd is geweest. Hoe hij schijnt te trainen, hoe hij tekeergaat: ik vind het geweldig. Ik vind Daley Blind ge-wel-dig.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt of Blind eventueel ook als linksback in dit Oranje kan spelen. “Prima”, reageert Kraay. “De Ligt moet nooit meer aan de linkerkant van een driemansdefensie gaan spelen. Wijndal is zo ver weg dat zijn tegenstanders achter hem de hoek in gaan om het De Ligt moeilijk te maken. Die gaan van hem een linksback maken, dat moeten we niet hebben. Blind stond vandaag links in het centrum en is gewend om naar links uit te stappen, omdat hij weleens als linksback heeft gespeeld.”

“Timber is gewend als rechtsback te spelen, dus die kan naar rechts uitstappen. Dat kan De Ligt helemaal niet”, gaat Kraay verder. De analist denkt overigens wel dat Jurriën Timber uit de basiself van Oranje zal verdwijnen als Matthijs de Ligt weer fit is. “De Ligt, Blind en De Vrij zou ik in het centrum zetten, dan is Timber het haasje. Daar is niks mis mee, die jongen doet het hartstikke goed, geniet iedere seconde en heeft zich nu voor half Europa al laten zien.”