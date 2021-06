Weghorst had voorgevoel: ‘Toevallig gebeurde het gister nog op de training'

Wout Weghorst is vanochtend met een speciaal voorgevoel opgestaan, zo laat hij weten voor de camera van de NOS. In het gewonnen oefenduel met Georgië (3-0) tekende de spits van het Nederlands elftal tekende de 2-0 aan, en daarmee zijn eerste interlandgoal. Die treffer maakte veel emoties los. “Het was pure ontlading en pure blijdschap”, blikt Weghorst terug.

“Het was gewoon erg mooi, ook met name omdat het gewoon een belangrijk doelpunt in de wedstrijd was. Het gaat niet om mij, want het belangrijkste is dat we gewoon met een goed gevoel richting het EK gaan. Maar het was geen toeval, toeval bestaat niet”, benadrukt Weghorst. "Soms sta je op en weet je dat het een speciale dag wordt. Het is makkelijk praten nu, maar ik wist het.”

Een dolblije Weghorst heeft zijn eerste goal in Oranje te pakken! Hij maakt er 2-0 van tegen Georgië. #nedgeo pic.twitter.com/yLnfoaLmtN — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 6, 2021

De spits van VfL Wolfsburg doelt daarmee op de connectie tussen hem en Memphis Depay, met wie Weghorst zich goed heeft voorbereid op de ontmoeting met Georgië. “Toevallig gebeurde het gister nog op de training. Ik maak deze loopacties vanuit zijn rug en dat zei ik tegen hem. Ik liet hem ook wat beelden zien van een soortgelijke loopactie van mij tegen Schotland. Nu gaf hij de perfecte bal met de perfecte snelheid. Uiteindelijk sta ik ervoor om dat soort ballen af te maken”, aldus Weghorst.

Ondanks zijn treffer werd er in de studio van de NOS niet uitbundig gereageerd op het optreden van Weghorst. “Ik heb zitten wachten op het moment dat de wissels kwamen”, vertelt Pierre van Hooijdonk. “Want daarna zag je gewoon dat de spelers die erin kwamen in staat zijn een man uit te spelen. In de basisopstelling had je eigenlijk alleen Memphis die dat kon, maar Weghorst, Dumfries en Wijndal kunnen dat niet. Dan ben je gewoon heel beperkt als elftal en dat hebben we in de eerste helft met name gezien.”

“Of ik liever Memphis en Malen samen in de spits zie spelen? Ja”, vervolgt Van Hooijdonk. “Ik denk dat je in het moderne voetbal daardoor gevaarlijker bent als elftal, want je hebt dan meer snelheid in de ploeg. Weghorst is een prima spits, maar hij heeft niet de pure snelheid die Malen of Memphis wel heeft. Ik vind de samenwerking tussen Malen ook wat beter en natuurlijker.”

Theo Janssen sluit zich aan bij zijn collega, maar hij kan de emotie bij Weghorst goed begrijpen. “Want die jongen, die bij best wel kleine clubs gespeeld heeft, heeft vanaf dat hij begon met voetballen gehoord van iedereen dat hij niet goed genoeg was. En uiteindelijk heeft hij via kleine stapjes het Nederlands elftal bereikt. Het is super knap wat hij presteert en ik heb daar alleen maar complimenten voor. Maar als je kijkt naar het Nederlands elftal en het type dat je daar idealiter wil hebben, dan zou ik nog steeds voor een ander kiezen.”

“Ik snap wel dat Memphis wel goed met Weghorst kan samenwerken”, gaat Janssen verder. “Weghorst speelt natuurlijk ook in dienst van Memphis, die weet waar hij aan toe is met Weghorst. Malen is een beetje een zelfde type speler als Memphis, want hij kan ook in dezelfde ruimtes komen. Wat het voordeel is van Malen ten opzichte van Weghorst is dat hij op het juiste moment diep kan gaan en dan levensgevaarlijk kan worden. En dat mist Weghorst gewoon”, besluit de analyticus.