De Boer: ‘Lijkt me verstandig dat ik het eerst de jongens zelf vertel'

Zondag, 6 juni 2021 om 20:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:58

Frank de Boer heeft nog geen beslissing genomen over wie tijdens het EK het doel van het Nederlands elftal gaat verdedigen, zo gaf hij na afloop van de oefeninterland tegen Georgië (3-0 winst) aan voor de camera's van de NOS. Zondagavond kreeg Maarten Stekelenburg de voorkeur, terwijl tegen Schotland (2-2) eerder deze week Tim Krul het doel verdedigde. De Boer gaat zijn keuze eerst toelichten aan de desbetreffende spelers, zo vertelde hij. Theo Janssen is van mening dat De Boer er allang uit is, maar dat hij het niet prijs wil geven.

Door het wegvallen van Jasper Cillessen zal de strijd tussen de palen bij Oranje gaan tussen Stekelenburg en Krul, terwijl Marco Bizot als derde doelman fungeert. "Ja, wij hebben drie goede keepers", reageerde De Boer enigszins cynisch op de constatering van Jeroen Stekelenburg dat hij tegen Georgië een goede doelman had gezien in de persoon van Stekelenburg. "Ik ga het deze week overleggen. We zullen het zondag zien. Zondag is het moment dat jullie het zien, het lijkt mij een goed idee dat ik het eerst de keepers zelf vertel."

Volgens Pierre van Hooijdonk gaat het er nog om spannen wie zondag tegen Oekraïne onder de lat staat bij Oranje. "Die wedstrijd tegen Schotland met Krul en de wedstrijd tegen Georgië met Stekelenburg: dat is een gelijkspel", aldus de analist. Janssen denkt dat De Boer zijn keuze allang gemaakt heeft. "Ik ben het met Pierre eens, maar zeg nog steeds Stekelenburg. Ik hoorde De Boer van tevoren zeggen dat hij er nog niet uit is. Dat kan niet. Hij weet het al. Hij wist het al voordat ze hieraan begonnen, zeker toen Cillessen wegviel."

Stekelenburg hield tegen Georgië zijn doel schoon en zag hoe Wout Weghorst met de 2-0 voor zijn eerste treffer in Oranje aantekende. "Ik zei tegen Wout Weghorst toen we na de rust het veld opliepen: 'Jouw moment gaat komen'", aldus De Boer. "Want ik vond hem goed spelen, hij was aanspeelbaar voor de lange ballen. Ik had het gevoel dat hij zijn beloning zou krijgen en die heeft hij gekregen. Een spits moet en wil goals maken en het is mooi dat hij zijn beloning heeft gekregen. Je moet goed kijken wat we nodig hebben tegen bepaalde tegenstanders. Als we gedwongen worden om eerder de lange bal te spelen, heb je aan Wout een uitstekende speler."

Wie minder goed uit de verf kwam was Marten de Roon. De middenvelder speelde ongelukkig en leed veelvuldig balverlies. "Laten we ervan uit gaan dat Marten de Roon het goed kan invullen", hield De Boer zijn pupil een hand boven het hoofd. "Sommigen zijn daar beter in, zoals Frenkie. Wij hadden gehoopt met Daley en Frenkie aan die kant het verschil te kunnen maken, dat ging niet helemaal goed in de eerste helft. In de tweede helft ging dat in mijn ogen beter. Maar het klopt, af en toe was het ongelukkig. We moeten niet vergeten dat hij ook heel veel andere dingen goed doet. Bij Ajax kon Edson Álvarez er op een gegeven moment ook niks van volgens velen, dat zijn leuke discussies. Je moet iemand hebben die de duels aangaat, vooral op het middenveld. Ga je daar een voetballer neerzetten, dan lever je duelkracht in."