Wijnaldum greep binnen Oranje-selectie het woord na duel met Schotland

Zondag, 6 juni 2021

Georginio Wijnaldum snapt dat de Nederlandse media kritisch waren na het 2-2 gelijkspel tegen Schotland. De dertigjarige middenvelder zegt na afloop van de met 3-0 gewonnen oefeninterland tegen Georgië in gesprek met de NOS dat daarover gesproken is binnen de selectie van Oranje. Wijnaldum stelt dat de spelers van het Nederlands elftal niet moeten weglopen voor deze kritiek.

“Het ging bij vlagen wel goed”, zo analyseert Wijnaldum de zege in de uitzwaaiwedstrijd. “De dingen die fout gingen tegen Schotland, gingen nu wel goed. We maakten nog wel een paar foutjes, waardoor zij kansen kregen. In de rust heeft de trainer het laten zien en ik denk dat we in de tweede helft niet in de problemen zijn geweest. In de voetballerij worden dingen op kleine punten beslist, dus we moeten het risico minimaliseren en er hard aan werken.”

“Zij speelden met een defensieve middenvelder en twee wisselende middenvelders, waardoor het makkelijker was om druk te zetten op de middelste man”, gaat de aanvoerder van Oranje verder. Tegen Georgië trad het Nederlands elftal andermaal aan in een 5-3-2-formatie. “Het werkte vandaag goed, maar als je tegen betere tegenstanders speelt moet je het misschien anders doen. We moeten per wedstrijd bekijken hoe we het best druk kunnen zetten.”

“We hebben erover gesproken en we weten dat de media en Nederland kritisch zijn. Ik heb tegen de jongens gezegd dat het mag als je speelt zoals wij tegen Schotland gespeeld hebben. Daar moet je niet voor weglopen, dat heb ik gezegd”, geeft Wijnaldum te kennen. “Natuurlijk moet je kijken wat je kan helpen door het toernooi heen, je moet niet alles aannemen wat ze zeggen. Maar de media in Nederland mag best kritisch zijn als je zo’n pot speelt. Alleen daarnaast moeten we het vertrouwen hebben om het beter te doen. Dat hebben we gedaan en wedstrijden zoals deze zijn goed, dan kun je dingen die in de vorige wedstrijd minder gingen goed doen.”

“Als je hoort dat hij het woord heeft genomen na de wedstrijd tegen Schotland en de jongens heeft toegesproken, is hij wel een van de leiders”, concludeert Theo Janssen in de studio van de NOS na het zien van het interview met Wijnaldum. “Maar ik denk dat Memphis dat ook is. En ik denk dat Blind ook heel belangrijk is voor het Nederlands elftal. Maar de echter leider was Virgil van Dijk, die is er dus niet. Ik denk dat er meerdere zijn, niet één. Die bepalen welke kant het opgaat. Als ik kijk op het veld, iedereen levert de bal bij Memphis in. Hij bepaalt hoe wij spelen. Ook in het voetbal, het creëren van kansen, is hij de belangrijkste speler die we hebben.”

“Wijnaldum komt vaak over als een bescheiden en rustige jongen”, zo haakt collega-analist Pierre van Hooijdonk in. “Voor een groot gedeelte klopt dat wel, maar hij heeft zich wel ontwikkeld als speler. Ik vind, en terecht, dat hij nu iets te zeggen heeft met zijn carrière en staat van dienst. Met zijn ervaring is hij alleen al een van de leiders binnen het Nederlands elftal.”