Rashford bezorgt Engeland goed gevoel op weg naar duel met Kroatië

Zondag, 6 juni 2021 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:03

Engeland heeft de laatste vriendschappelijke wedstrijd op weg naar het EK winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was in het Riverside Stadium van Middlesbrough met een minimaal verschil te sterk voor Roemenië door een benutte strafschop van aanvoerder Marcus Rashford: 1-0. Toen de aanvaller van Manchester United een kwartier voor tijd het veld verliet en Engeland wederom mocht aanleggen vanaf elf meter, faalde Jordan Henderson. Voor de Engelsen begint het EK zondag met de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië.

Southgate voerde veel wissels door in zijn basiself in tegenstelling tot de gewonnen oefenwedstrijd tegen Oostenrijk (1-0). De bondscoach zag Trent Alexander-Arnold woensdag uitvallen met een blessure en moet de verdediger van Liverpool missen tijdens het EK. De rechtsbackpositie werd tegen Roemenië ingevuld door Ben Godfrey. Verder viel op dat Marcus Rashford de aanvoerdersband droeg. De aanvaller van Manchester United werd met zijn 23 jaar en 218 dagen daarmee de jongste aanvoerder sinds Michael Owen in 2003.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Engeland tastte in de beginfase van het duel af en wist de Roemeense muur amper te doorbreken. Rashford ging na een kwart wedstrijd naar de grond in de vijandelijke zestien, maar kreeg geen strafschop. Niet veel later raakte Dominic Calvert-Lewin met een kopbal de lat uit een vrije trap. Engeland kwam naarmate de wedstrijd vorderde beter in het spel en ging na een half uur spelen nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Jadon Sancho probeerde het van afstand, maar de aanvaller van Borussia Dortmund zag zijn schot op de lat uiteen spatten. Roemenië zette daar in de eerste helft een schotje van Andrei Ivan tegenover.

Ook in de tweede helft was het Engeland dat de klok sloeg. Calvert-Lewin leek al vroeg in het tweede bedrijf de 1-0 op zijn schoen te hebben, maar zag zijn inzet ternauwernood gered worden door Florin Nita. De aanvalsdrang van de thuisploeg werd twintig minuten voor tijd alsnog beloond, toen Tiberiu Capusa Jack Grealish naar de grond werkte en de bal op elf meter ging. Rashford wachtte lang en schoof het leer vervolgens beheerst in de rechterhoek. Toen Rashford niet veel later het veld verliet en Calvert-Lewin werd gevloerd door Vlad Chiriches, greep Henderson de verantwoordelijkheid. De middenvelder van Liverpool zocht de linkerhoek, maar vond Nita op zijn weg.