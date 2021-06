Oranje boekt in uitzwaaiwedstrijd ruime overwinning op Georgië

Zondag, 6 juni 2021 om 19:50 • Chris Meijer

Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Georgië met 3-0 weten te winnen. Oranje stond in De Grolsch Veste na een weinig overtuigende eerste helft door een rake strafschop van Memphis Depay al op een 1-0 voorsprong en liep na rust door de eerste interlandtreffers van Wout Weghorst en invaller Ryan Gravenberch uit naar een ruime zege. Voor de ploeg van bondscoach Frank de Boer wacht nu volgende week zondag de eerste wedstrijd op het EK, als Oekraïne op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.

De Boer voerde twee wijzigingen door ten opzichte van zijn opstelling in de wedstrijd tegen Schotland, die woensdag in 2-2 eindigde. Daley Blind verving de geblesseerde Matthijs de Ligt, terwijl Maarten Stekelenburg het doel verdedigde in plaats van Tim Krul. De doelman van Ajax moest in zijn eerste interland sinds 13 november 2016 al vroeg aan het werk, toen Saba Lobzhanidze voor zijn neus opdook. Stekelenburg kwam als winnaar uit de strijd, waarna Oranje snel op voorsprong kwam. Denzel Dumfries werd binnen het strafschopgebied gevloerd door Lasha Dvali, wat de Belgische scheidsrechter Erik Lambrechts deed besluiten een strafschop te geven.

Nederland komt op voorsprong tegen Georgië. Depay benut een strafschop, onberispelijk: 1-0.



Dumfries werd omvergelopen in het strafschopgebied en de bal ging op de stip. #nedgeo pic.twitter.com/iMod239kfU — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 6, 2021

Depay schoot vanaf elf meter de openingstreffer tegen de touwen en werd daarmee de eerste speler sinds Robin van Persie in oktober 2013 die in vier opeenvolgende interlands het net weet te vinden. Hij was kort daarna heel dicht bij zijn tweede treffer van de avond na een scherpe voorzet van Dumfries, maar doelman Giorgi Loria tikte de bal knap uit het doel. Gaandeweg de eerste helft werd Georgië sterker en de bezoekers doken verschillende keren op binnen het strafschopgebied. Met exact dertig minuten op de klok had Valerian Gvilia de bal voor het inschieten, maar Oranje mocht van geluk spreken dat de middenvelder van Legia Warschau de bal niet goed raakte.

Voor rust dwong Wout Weghorst Loria met een bekeken schot nog tot een redding, terwijl een schot van Frenkie de Jong over ging. De Boer bracht in de rust Nathan Aké in het veld voor Blind en zag zijn ploeg al snel in de tweede helft op voorsprong komen. Depay bediende Weghorst, die van dichtbij de bal diagonaal in de linkerbovenhoek plaatste. De spits van VfL Wolfsburg ging na zijn doelpunt volledig uit zijn dak, toonde zich uitzinnig van vreugde en leek even geëmotioneerd. De Boer besloot Weghorst kort daarna naar de kant te halen voor Donyell Malen, tot grote onvrede van de spits zelf.

Een dolblije Weghorst heeft zijn eerste goal in Oranje te pakken! Hij maakt er 2-0 van tegen Georgië. #nedgeo pic.twitter.com/yLnfoaLmtN — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 6, 2021

Gaandeweg de tweede helft leek Georgië geknakt, waardoor Oranje steeds meer kansen kreeg. Nadat Dumfries (zijnet), Stefan de Vrij (kopbal naast), Depay (schot gekeerd door Loria) en De Roon (volley naast het doel) nog mogelijkheden hadden laten liggen op de 3-0, vergrootte invaller Gravenberch met nog een kwartier te spelen de marge. Loria keerde een schot van Depay nog, waarna de middenvelder van Ajax van dichtbij zijn eerste interlanddoelpunt tegen de touwen kopte. In de slotfase was Georgië nog het dichtst bij een doelpunt, toen een schot van Jaba Jigauri de lat raakte.