Oranje gefileerd: ‘Een kind dat voor het eerst gaat fietsen zonder zijwieltjes'

Zondag, 6 juni 2021 om 19:09 • Chris Meijer • Laatste update: 19:11

Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen hebben een vernietigend oordeel geveld over de eerste helft van Oranje tegen Georgië. De ploeg van bondscoach Frank de Boer stond na 45 minuten met 1-0 voor, door een rake strafschop van Memphis Depay. Volgens Van Hooijdonk moet De Boer zo snel mogelijk afstappen van het 5-3-2-systeem dat hij in de laatste twee interlands hanteert.

“Wat mijn eerste indruk is? Het Nederlands elftal voetbalt in dit systeem als een kind dat voor de eerste keer gaat fietsen zonder zijwieltjes. Het lijkt eigenlijk nergens op”, begint Van Hooijdonk in de studio van de NOS. “Hij heeft gelijk”, beaamt collega-analist Janssen. “Als je ziet hoe ze opbouwen en de manier waarop ze positie kiezen: iedereen doet maar wat eigenlijk. De Roon staat er juist om de gevaarlijke momenten te herkennen en dan ingrijpt, maar hij laat gewoon zijn man lopen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Als De Roon veel aan de bal is, dan moet je hem eigenlijk wisselen. Omdat je hem dan gewoon niet nodig hebt. Hij zal wel wat ballen afpakken, maar hij levert ze allemaal in”, gaat Van Hooijdonk verder. De Roon verloor in de eerste helft tegen Georgië dertien keer de bal, meer dan iedere andere speler. “Wat er niet goed gaat? Er gaan meerdere dingen niet goed”, geeft Janssen te kennen. “In balbezit gaat het niet goed, maar ook het drukzetten niet.”

Van Hooijdonk is wel te spreken over het spel van Daley Blind. “Blind speelde wel weer goed. In de eerste twee minuten zag je wel zijn zwakte, omdat hij op snelheid geklopt werd. Maar zijn ballen tussen de linies maken echt het verschil. Er is geen speler in het Nederlands elftal die die ballen beter kan geven dan hij”, zegt de oud-spits. “Ze moeten gewoon nog snel in een 4-3-3-systeem gaan spelen. We kunnen wel concluderen dat dit echt nul houvast geeft richting Oekraïne.”