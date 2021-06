Arsène Wenger rekent Oranje tot vier kanshebbers op Europese titel

Zondag, 6 juni 2021 om 17:35 • Chris Meijer

Arsène Wenger rekent Oranje samen met Frankrijk, België en Engeland tot de kanshebbers op de eindzege op het EK, dat volgende week van start gaat. De voormalig manager van Arsenal noemt regerend wereldkampioen Frankrijk echter de ‘superfavoriet’ voor de titel van Europees kampioen. “Daar zijn heel, heel veel redenen voor”, geeft Wenger te kennen in gesprek met beIN Sports.

“De voornaamste reden is dat ze in Rusland overtuigend wereldkampioen zijn geworden. Frankrijk heeft een jong team, ze hebben hun top nog niet bereikt. Daarom geloof ik dat ze nu de absolute favoriet zijn. Ze hebben geen grote problemen met blessures richting het EK en het feit dat Karim Benzema voor het eerst in vijf jaar is opgeroepen maakt ze in aanvallend opzicht nóg sterker. Stel je voor dat je een aanval hebt met Mbappé, Griezmann en Benzema... Daar zitten dan nog een aantal geweldige aanvallers achter, het is ongelofelijk wat ze voor aanvallers op de bank hebben”, stelt Wenger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Frankrijk heeft spelers op de bank zitten die ergens anders gegarandeerd in de basis zouden spelen. België, Engeland en Nederland maken in mijn ogen misschien ook een kans, maar ik zou Frankrijk in deze groep met favorieten bovenaan zetten”, vervolgt de Fransman. Wenger liet eerder al weten dat Duitsland in zijn ogen geen kanshebber is op de Europese titel. “Ik heb het gevoel dat ze stabiliteit zijn verloren. Om succesvol te zijn moet je in je team een combinatie van honger, geloof, agressie en vechtlust hebben. Ik denk dat in Duitsland het geloof weg is.”

Het komende EK wordt het laatste eindtoernooi voor Joachim Löw als bondscoach van Duitsland. “Hij heeft het fantastisch gedaan voor Duitsland. Maar om eerlijk te zijn verliest een manager kracht, als de spelers weten dat hij weggaat. Dat werkt psychologisch door op de spelers, die weten dat ze je eigenlijk niet meer nodig hebben. Met selecties die tegenwoordig zo groot zijn, is het erg moeilijk om eenheid en solidariteit binnen je groep te creëren. En dan is het vertrouwen al niet zo groot bij Duitsland. Ze zijn een aantal keren verslagen.”