Blind in de basis bij Oranje; Gakpo en Van de Beek op de tribune

Zondag, 6 juni 2021 om 16:34 • Yanick Vos • Laatste update: 17:16

Bondscoach Frank de Boer heeft zijn opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor het oefenduel met Georgië van vanavond (18.00 uur) in de Grolsch Veste. De trainer kiest zoals hij zaterdag op de persconferentie aankondigde net als tegen Schotland (2-2) voor een 5-3-2-formatie.

Daley Blind gaat zijn eerste speelminuten maken nadat hij eind maart geblesseerd raakte aan zijn enkel. Na een maandenlange afwezigheid is hij net op tijd fit voor het EK. Afgelopen woensdag tegen Schotland (2-2) kwam de Ajax-verdediger niet in actie. Maarten Stekelenburg verdedigt zoals aangekondigd door De Boer vanavond het doel. De 38-jarige keeper strijdt met Tim Krul voor een plek onder de lat en mag zich tegen Georgië bewijzen. Net als tegen Schotland krijgt Wout Weghorst de voorkeur boven Luuk de Jong.

De interland is een bijzondere voor Georginio Wijnaldum, daar de middenvelder voor de 75ste keer het shirt van Oranje draagt. Matthijs de Ligt kampt met liesklachten en ontbreekt. De Boer kiest grotendeels voor de spelers die woensdag ook speelden tegen Schotland. Ajax-talent Jurriën Timber behoudt zijn basisplaats. Voor Donny van de Beek en Cody Gakpo is er geen plek in de 23-koppige wedstrijdselectie. Het tweetal zit samen met de geblesseerde De Ligt op de tribune.

De Boer kondigde zaterdag al aan dat hij opnieuw met vijf verdedigers gaat spelen. "Ik ben ervan overtuigd dat we dat nodig hebben", gaf de trainer aan. "Of dat ook de formatie wordt tegen Oekraïne? "Dat kan heel goed mogelijk zijn. Ik hoef niet alles in alle openheid te zeggen, maar de kans is groot. Niets is definitief."

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; De Roon, F. de Jong, Wijnaldum; Depay, Weghorst

Opstelling Georgië: Loria; Kakabadze, Kashia, Khocholava, Giorbelidze; Dvalu, Kiteishvili, Gvilia, Aburjania, Lobzhanidze; Zivzivadze.