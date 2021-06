Ceferin vernietigend: ‘Hij heeft gelogen en bestaat in mijn ogen niet meer’

Zondag, 6 juni 2021 om 14:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:30

Tussen UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en Juventus-preses Andrea Agnelli lijkt het niet meer goed te komen. De hoogste baas van de Europese voetbalbond neemt het Agnelli zeer kwalijk dat hij met de Italiaanse grootmacht wilde deelnemen aan de Super League, ondanks de belofte dat Juventus geen interesse had in een nieuw te vormen Europese topcompetitie.

"Het is wat mij betreft een persoonlijke kwestie", laat Ceferin aan duidelijkheid niets te wensen over in een uitgebreid interview met So Foot. "En in mijn ogen bestaat deze man (Agnelli, red.) ook niet meer. Ik dacht altijd dat we vrienden waren, maar hij heeft mij gewoon tot de laatste dag recht in mijn gezicht voorgelogen, door te zeggen dat ik mij geen zorgen hoefde te maken. Een dag eerder echter had Agnelli reeds alle documenten in orde gemaakt die nodig waren voor de lancering van de Super League", blikt de verontwaardigde UEFA-preses terug op het rumoer rondom de uiteindelijk geschrapte Super League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ceferin vernietigend over Super League-trio: ‘Denken dat de aarde plat is’

De voorzitter van de UEFA haalde onlangs keihard uit naar drie clubs uit de Super League. Lees artikel

Ceferin vindt het spijtig dat de twaalf founding fathers van de Super League hun plannen niet met hem wilden delen. "Ze zullen de consequenties van hun acties moeten aanvaarden. Met de Super League aan de horizon dachten alle leiders van de deelnemende clubs al aan een vaste plaats in de top van het Europese voetbal. Ik weet ook zeker dat deze clubs niet langer wilden deelnemen aan de door de UEFA georganiseerde Europese competities, al waren er geen plannen om hun eigen nationale competities te verlaten."

De voorzitter van de UEFA is blij dat ondanks al het tumult alles met een sisser is afgelopen. "De dreiging die in de lucht hing is verdwenen", aldus de opgeluchte Ceferin. "Het is nu ook makkelijker om met deze clubs over een solidaire manier van werken te praten. Het was een moeilijk gevecht, die 48 uur waren echt gekkenwerk. Maar laat duidelijk zijn: ze zullen het niet opnieuw proberen. Ik denk dat we voor de komende tien tot vijftien jaar wel verlost zijn van deze dreiging. Wat er daarna gebeurt weet ik niet, maar tegen die tijd ben ik ook niet meer in de voetballerij werkzaam."