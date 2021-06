Schreuder: ‘Echt verschrikkelijk, het werd zó op de man gespeeld’

Zondag, 6 juni 2021 om 13:54 • Rian Rosendaal

Alfred Schreuder kijkt niet met een al te gelukkig gevoel terug op zijn periode als hoofdcoach van FC Twente. De huidige assistent van Ronald Koeman bij Barcelona werd destijds naar eigen zeggen flink tegengewerkt door mensen binnen de organisatie van de Tukkers. De laatste maanden in de Grolsch Veste waren in de optiek van Schreuder zelfs 'verschrikkelijk'.

"Ik wil daar zelf niet zoveel over zeggen", stelt Schreuder in de online voetbaltalkshow VoetbalTijd. "Ik vond dat het spel zeker in het eerste seizoen (2013/14, red.) echt heel goed was. En daarna was het wel wat minder, maar bij fases was het ook goed. Alleen, mensen vergeten dat we steeds vijftig tot zestig procent van onze selectie moesten verversen. Dan heb je steeds een paar weken tijd nodig, een paar maanden zelfs. Maar vanaf het begin zag je al dat de druk erop zat, want we moesten zogenaamd kampioen worden. Maar dat was niet realistisch."

"Als ik terugkijk op die periode, de laatste maanden waren echt verschrikkelijk", vervolgt Schreuder zijn terugblik op het dienstverband bij Twente als oefenmeester. "Dat was niet leuk, echt niet leuk. Omdat het zó op de man werd gespeeld en ik heb ook het idee dat het van binnenuit werd gedaan. Ik weet bijna zeker dat dat zo was. Het werd vanuit de club gedaan om mij weg te krijgen. En dat heb ik ook tegen die mensen gezegd, dat gaat ze nooit lukken. Ik heb teveel meegemaakt om zelf weg te lopen." Schreuder stuitte echter op een probleem: 'Joop Munsterman was weg, dus ik had niemand meer om rugdekking te geven. Dat voelde ik aan alle kanten."

Ondanks alles koestert Schreuder geen wrok richting Twente. "Het blijft een geweldige club en het blijven natuurlijk geweldige supporters. Alleen is er in die periode wel iets gecreëerd tegen ons, omdat wij van Joop Munsterman waren. Maar Twente is een geweldige periode geweest en ik heb daar veel geleerd, ook voor de toekomst weer. We zijn kampioen geworden, tweemaal de Johan Cruijff Schaal, de beker gewonnen. En we hebben alles meegemaakt. En als ik zie wat er daarna bij Twente is gebeurd, het is er niet veel beter op geworden volgens mij", aldus de hulptrainer van Barcelona.