Van der Meijde betrapt door Advocaat: ‘Kut, ze hebben me nu te pakken’

Zondag, 6 juni 2021 om 13:05 • Rian Rosendaal

In aanloop naar het EK kijkt Andy van der Meijde terug op zijn eigen periode als international van het Nederlands elftal. De voormalig vleugelaanvaller had naar eigen zeggen een goede werkrelatie met toenmalig bondscoach Dick Advocaat. Van der Meijde werd echter wel een keer betrapt door de bij Feyenoord vertrokken trainer toen hij een meisje had meegenomen naar zijn hotelkamer.

"Tijdens het EK (van 2004 in Portugal, red.) was ik wel rustig eigenlijk", zo opent Van der Meijde in een interview met Veronica Inside. "Ik heb me eigen suf gerukt natuurlijk, ja zit daar maar op die kamer. Nee, vrouwen deed ik niet aan toen. Ik was wel kalm eigenlijk en nog niet zo wild. Maar Advocaat heeft me wel een keer betrapt, maar dat was bij een oefenwedstrijd tegen Frankrijk thuis in De Kuip. Toen had ik wél een meisje op de kamer. En toen was ik de lul de volgende dag."

"We gingen altijd op het strand wandelen en toen zei Advocaat tegen Willem van Hanegem (toenmalig assistent-bondscoach van Oranje, red.): 'Wie was het?' Toen hoorde ik 'Van der Meijde'. Toen wist ik al van kut, ze hebben me nu te pakken. Ik had een meisje op de kamer en moest om 00.00 uur weer terug zijn. En ik was om 23.59 uur weer op de kamer. Dus ik had me wel aan de regels gehouden", blikt de voormalig international van Oranje terug met een kwinkslag.