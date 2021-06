Canada waarschuwt Suriname met monsterzege op Aruba en Menzo

Zondag, 6 juni 2021 om 07:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:14

Suriname weet wat het te doen staat in de laatste groepswedstrijd tegen Canada in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar. Canada was zaterdagavond lokale tijd met liefst 0-7 te sterk voor het Aruba van interim-bondscoach Stanley Menzo. Dat betekent dat Suriname in de nacht van dinsdag op woensdag moét winnen van Canada, daar het doelsaldo van het team van bondscoach John Herdman beduidend beter is.

Joshua John en Terence Groothusen zijn de bekendste internationals bij Aruba en verschenen beiden aan het startsignaal. De rest speelt vooral in de top van het amateurvoetbal. Canada, met geboren Nederlander Frank Sturing van FC Den Bosch in de basis, legde in de eerste helft de basis voor de eclatante overwinning in het IMG-stadion in Bradenton. Een rake kopbal van Lucas Cavallini betekende de 0-1 na zeventien minuten spelen en drie minuten later verzilverde Junior Hoilett een strafschop. In de extra tijd maakte Cavallini ook de 0-3 na een pass van Tajon Buchanan.

Enkele minuten na de pauze schoot Zachary Brault-Guillard uit de draai de 0-4 tegen de touwen. Jonathan David en Alphonso Davies werden na dik een uur spelen door Herdman in het veld gebracht, waarna Canada in de laatste twaalf minuten nog driemaal het net vond. Davies schoot raak met een goede inzet vanuit een moeilijke hoek en vijf minuten na zijn invalbeurt strafte Cyle Larin een fout bij Aruba af. David zorgde in de negentigste minuut met zijn eerste schot op doel ook meteen voor de eindstand: 0-7.

Canada won eerder in de groepsfase van de CONCACAF-zone met 5-1 van Bermuda en in de tweede groepswedstrijd werd met liefst 0-11 van de Kaaimaneilanden gewonnen. De ontmoeting tussen Canada en Suriname vindt plaats in het Toyota Park in het Amerikaanse Bridgeview. Canada (+21 na 3 duels) heeft voldoende aan een gelijkspel tegen Suriname (+15 na 3 duels), daar het doelsaldo doorslaggevend is.

Alleen de groepswinnaar gaat door naar de volgende ronde, waarin een van de andere vijf groepswinnaars wacht in een dubbele confrontatie. De winnaars van die duels treffen in de finaleronde in een hele competitie de toplanden van de CONCACAF-zone: Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras. De beste drie gaan naar Qatar, de nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.