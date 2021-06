Voormalig Parma-speler overlijdt bij wedstrijd ter ere van overleden broer

Zaterdag, 5 juni 2021 om 20:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:58

In Italië is met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Giuseppe Perrino. De voormalig speler van Parma speelde een wedstrijd ter ere van zijn overleden broer, zakte in elkaar met een hartstilstand en overleed ter plaatse. De pas 29 jaar oude middenvelder werd ter plekke nog wel gereanimeerd op het veld, maar hulp mocht niet baten. Ook toegesneld ambulancepersoneel kon niet voorkomen dat Perrino in zijn woonplaats Poggiomarino overleed.

De broer van Giuseppe, Rocco, stierf in juni 2018 op 24-jarige leeftijd als gevolg van een noodlottig fietsongeluk. Ter ere van het overlijden van de Italiaan organiseerden nabestaanden deze week een regionaal toernooi in zijn geboorteplaats. Lokale media melden dat Giuseppe tijdens het spelen werd getroffen door een hartaanval en meteen naar de grond ging. Onder andere Parma heeft geschokt gereageerd op het overlijden van hun oud-speler. "Heel Parma leeft mee met de familie Perrino om de dood van Giuseppe Perrino", schreef de club op Twitter.

Tutto il Parma Calcio 1913 si stringe nel dolore alla famiglia Perrino per la scomparsa di Giuseppe ???? — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 2, 2021

Giuseppe was gedurende zijn carrière vooral actief op het derde en vierde niveau in Italië, waar hij onder meer dienst deed namens Turris, Ebolitana en Bellaria Igea. In Italië worden ondertussen condoleances gestuurd naar de familie van de gebroeders Perrino. Zaterdag werd Italië ook al opgeschrikt door het nieuws dat Seid Visin een einde heeft gemaakt aan zijn leven. De jeugdspeler van AC Milan schreef in een zelfmoordbrief dat hij steeds meer haat en afgunst merkte van anderen, waar hij aan onderdoor ging.