Pogba weet het zeker: 'Het zou gepast zijn om hem de Ballon d'Or te geven'

Zaterdag, 5 juni 2021 om 20:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:24

Als het aan Paul Pogba ligt, krijgt N'Golo Kanté dit jaar de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De middenvelder van Manchester United bereidt zich samen met zijn Franse landgenoot voor op het EK en vindt dat Kanté beloond moet worden voor een uitstekend seizoen bij Chelsea. Kanté eiste afgelopen weekend een hoofdrol voor zich op in de gewonnen finale van de Champions League tegen Manchester City (0-1) en kon na afloop van het duel van menigeen op lovende woorden rekenen.

Ook Pogba is van mening dat het seizoen van Kanté bekroond dient te worden met een individuele prijs. "De Kanté die we de laatste maanden zien, is altijd dezelfde Kanté geweest", vertelt Pogba in gesprek met Eurosport. "Zijn naam wordt nu ineens door iedereen genoemd, maar hij is altijd al zo goed geweest. Ik heb al eerder gezegd dat het gepast zou zijn om Kanté de Ballon d'Or te geven als Chelsea de Champions League zou winnen. Hij verdient die prijs. Hij speelt altijd zo goed. Ik ben niet verrast door wat hij doet, ik ben vooral verrast dat hij het maar blijft doen. Ook nu bij Chelsea." Bij de bookmakers is Kanté overigens derde favoriet voor de winst achter Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) en Robert Lewandowski (Bayern München).

Een van de weinige prijzen die nog ontbreekt in de prijzenkast van Kanté is het EK. De middenvelder won drie jaar geleden met Frankrijk de wereldbeker, kroonde zich met Leicester City en Chelsea tot landskampioen in Engeland en won met Chelsea bovendien de Europa League en de Champions League. De Fransman werd tijdens de laatste drie wedstrijden in de Champions League zelfs verkozen tot man van de wedstrijd en won met Chelsea voor de tweede keer in de clubgeschiedenis het miljardentoernooi.

In Frankrijk wordt ondertussen gewaakt voor de torenhoge verwachtingen tijdens het komende eindtoernooi. "We hebben een PlayStation-team, maar we zullen een PlayStation-team blijven als we geen prijs pakken", zet Pogba zijn ploeggenoten op scherp. Ook Pogba was er drie jaar geleden bij toen Frankrijk in de finale van het WK met 4-2 te sterk was voor Kroatië. De middenvelder nam de 3-1 voor zijn rekening. "Met de terugkeer van Karim Benzema wordt er alleen nog maar meer van ons verwacht en we zullen dat moeten waarmaken. We moeten bescheiden blijven. Om ons heen wordt veel gepraat, maar wij blijven met beide benen op de grond."