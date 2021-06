‘Erik ten Hag krijgt nieuwe lokroep vanuit Premier League’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:02

Na het vastlopen van de onderhandelingen met Antonio Conte zet Tottenham Hotspur zijn zoektocht naar een nieuwe manager voort. Erik ten Hag is daarbij opnieuw in beeld gekomen, zo verzekert The Mirror. De clubleiding van Tottenham hervat de gesprekken met de trainer van Ajax en laat zich niet langer tegenhouden door de verlenging van zijn contract in Amsterdam in april.

Ten Hag behoorde in april tot de oorspronkelijke kandidaten van voorzitter Daniel Levy en technisch directeur Steve Hitchen voor de opvolging van José Mourinho. De leiding raakte onder de indruk van de manier waarop het Ajax van Ten Hag in 2019 de halve finale van de Champions League bereikte (en uitgerekend tegen Tottenham zijn Waterloo vond). Ajax activeerde eind april een clausule in het contract van Ten Hag, waardoor de trainer een jaar langer (tot medio 2023) vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Daarmee leken de Amsterdammers meteen af van het geïnteresseerde Tottenham, dat zich richtte op andere opties voor de vacature.

Tottenham was de afgelopen dagen in verregaande onderhandelingen met Conte, die onlangs vertrok bij Internazionale. Aanvankelijk leek een akkoord in de maak, maar de Italiaan kreeg op het laatste moment twijfels over het voorstel van the Spurs. Vrijdagavond trok Tottenham de stekker definitief uit de onderhandelingen. Volgens Fabrizio Romano was er onder meer een verschil van inzicht van drie miljoen euro in het jaarsalaris van Conte. Bovendien wilde hij meer dan vier stafleden meenemen, hetgeen Tottenham niet zag zitten.

Volgens The Mirror hoopte Tottenham vervolgens op de terugkeer van Mauricio Pochettino, maar elke hoop daarop is 'zo goed als dood'. Paris Saint-Germain is vastbesloten om de Argentijnse trainer niet te laten vertrekken en bracht dat vrijdag ook officieel naar buiten. Pochettino heeft in Parijs een contract tot medio 2022. PSG beschikt over een eenzijdige optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. Tottenham sprak overigens ook met Roberto Martínez, maar de bondscoach van België wil tot na het EK geen beslissing over zijn toekomst nemen. Martínez ligt bij de Belgische bond vast tot medio 2022.