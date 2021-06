Aymeric Laporte reageert op naturalisatie: ‘Poeh, dat is nogal een vraag’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 19:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:06

Aymeric Laporte heeft voor het eerst gereageerd op zijn keuze om tijdens het komende EK voor Spanje uit te komen. De centrumverdediger van Manchester City, die vrijdag zijn debuut maakte in het oefenduel met Portugal (0-0), is geboren en getogen in Frankrijk, maar kwam tot dusver nooit uit voor les Bleus. Door zijn Baskische voorouders heeft hij de mogelijkheid om zijn interlandloopbaan nu aan Spanje te verbinden. Laporte ontkende op de persconferentie onder meer een berichtje van Didier Deschamps te hebben ontvangen, terwijl de bondscoach van Frankrijk eerder al aangaf wel degelijk van zich te hebben laten horen.

De Spaanse bond probeerde jaren geleden al om de linksbenige verdediger te verleiden tot een overstap, maar Laporte bleef hopen op een kans bij Frankrijk. Toen duidelijk werd dat Deschamps niet van plan was om een beroep op hem te doen, besloot Laporte alsnog om de overstap te maken. Dat was geen probleem, omdat hij nooit voor de Franse ploeg uitkwam. Een journalist legde Laporte voor of hij zich 'volledig Spaans voelde' om de natie te vertegenwoordigen. "Poeh, dat is nogal een vraag", reageerde de verdediger. "Elke speler wil op het hoogste niveau meedoen, dus ik ook. Ik ben heel blij om hier te zijn en geniet van iedere minuut. Luis Enrique belde me persoonlijk op om te horen of ik het verlangen had om voor Spanje te spelen. Ik vertelde hem dat ik dat heel graag zou willen."

Laporte gaf in de media openlijk aan nooit iets te hebben gehoord van Deschamps, een bewering die de Franse oefenmeester maar moeilijk kon verkroppen. "Ik heb geprobeerd om contact met hem te krijgen, maar dat is niet gelukt", aldus de verdediger van Manchester City. "Misschien heeft hij een ander nummer genomen, dat weet ik niet. Als ik hem tegenkom tijdens het EK, dan ben ik ervan overtuigd dat het gewoon een vriendelijke ontmoeting zal zijn. Van spelers binnen de Franse ploeg heb ik ook felicitaties gekregen, wat gebruikelijk is in dit soort situaties."

Deschamps beschouwt Presnel Kimpembe van Paris Saint-Germain en Raphaël Varane van Real Madrid als zijn ideale koppel centraal in de verdediging. Bij Spanje is de concurrentie een stuk minder hevig met Eric García van Manchester City en Pau Torres van Villarreal. "Mijn doel is in ieder geval hetzelfde als dat van Spanje", vertelt Laporte. "Niemand hoeft eraan te twijfelen dat ik alles zal geven voor dit team. Welk land de favoriet is voor het EK? Er zijn meer ploegen die het toernooi kunnen winnen. Ik hoop uiteraard dat wij als winnaar naar huis gaan. Het zal moeilijk worden, maar we hebben er zeker de spelers voor."