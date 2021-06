Engeland knielt op EK: ‘Spelers zullen geen vragen erover beantwoorden’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 18:26

Spelers van de Engelse nationale ploeg zullen tijdens het EK voorafgaand aan de wedstrijd knielen, zo heeft bondscoach Gareth Southgate laten weten tijdens de persconferentie in aanloop naar het oefenduel met Roemenië zondag. Sinds de dood van George Floyd wordt in Engeland voor de aftrap van iedere wedstrijd door alle spelers op het veld geknield als statement tegen raciale ongelijkheid en buitensporig politiegeweld. Een statement dat door the Three Lions op het EK zal worden doorgezet.

Woensdag toonden de spelers van Engeland en Oostenrijk (1-0) zich eensgezind voorafgaand aan het vriendschappelijke treffen in het Riverside Stadium in Middlesbrough door te knielen. De actie werd niet door iedereen in dank afgenomen in het stadion. "We voelen ons meer dan ooit verantwoordelijk om door de knieën te gaan", sprak Southgate op de persconferentie. "Mensen die kritiek hebben begrijpen de boodschap niet. Die mensen zouden zich moeten verplaatsen in de schoenen van de spelers. Hoe zouden zij zich voelen als hun kinderen zich in dezelfde situatie zouden bevinden?"

Southgate stond tijdens het persmoment voorafgaand aan het duel met Roemenië uitgebreid stil bij het onderwerp. Hij weigerde zich iets aan te trekken van de criticasters en kondigde aan tijdens het komende eindtoernooi het statement voort te zullen zetten. Hij was dan ook blij dat woensdag de negatieve reacties al snel werden overstemd door gejuich. "Zoiets wil je niet horen, omdat het klinkt als kritiek richting onze zwarte spelers. Het duurde gelukkig niet lang, maar we kunnen niet ontkennen dat het gebeurd is. Mijn spelers zullen tijdens het EK geen vragen beantwoorden over dit onderwerp."

De Engelse oefenmeester nam het besluit in samenspraak met de spelersgroep. Middenvelder Kalvin Phillips van Leeds United zei dat de spelers 'verward en teleurgesteld' waren over de kritiek afgelopen woensdag. "Het enige wat we konden doen was ons concentreren op de wedstrijd", aldus Philips. "We hebben er als team samen over gesproken en we kwamen tot de conclusie dat we, ongeacht wat er rondom het veld gebeurt, toch gaan knielen. En dat vind ik een geweldig idee." Engeland start het EK op 13 juni met een thuiswedstrijd tegen Kroatië.