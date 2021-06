Jeugdspeler Milan pleegt zelfmoord: ‘Men wilde niet door mij bediend worden’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 16:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:12

De Italiaanse voetbalwereld is opgeschrikt door het overlijden van Seid Visin. Het levenloze lichaam van de twintigjarige Veisin werd vrijdag aangetroffen in zijn eigen huis. Ook werd een zelfmoordbrief aangetroffen, waarin de voormalig jeugdspeler van AC Milan schrijft over zijn ervaringen met racisme. Visin merkte steeds meer haat en afgunst van anderen en daar ging hij aan onderdoor.

Visin werd in september 2000 geboren in Ethiopië en werd geadopteerd door een Italiaanse familie in Nocera Inferiore. Hij verhuisde naar Milaan om in de jeugdopleiding van AC Milan te kunnen spelen. In die tijd was hij goed bevriend met Gianluigi Donnarumma, met wie hij een kamer deelde. Visin speelde later ook voor Benevento, maar stopte in 2016 met voetbal en keerde terug in Nocera Inferiore. Hij ging aan de slag in de horeca, maar sommige klanten zaten er niet op te wachten om door Visin bediend te worden.

"Waar ik ook ga, waar ik ook ben, ik voel de zwaarte van de sceptische, vooringenomen, walgende en angstige blikken", schreef de voormalig jeugdspeler volgens de Corriere della Sera in zijn afscheidsbrief. "Ik ben geen immigrant; ik ben als kind geadopteerd en ik weet nog dat iedereen van me hield. Waar ik ook kwam, mensen vonden het leuk om met me te praten, toonden respect en waren nieuwsgierig. Nu lijkt alles anders. Ik vond een nieuwe baan, maar daar ben ik vertrokken omdat te veel mensen, zeker ouderen, niet door mij bediend wilden worden."

"Alsof dat nog niet genoeg was, zeiden ze dat ik verantwoordelijk was voor het feit dat veel jonge, witte Italianen geen baan kunnen vinden. Iets in mij veranderde. Ik schaamde me om zwart te zijn, net als dat ik bang was om gezien te worden als een immigrant. Het voelde alsof ik aan mensen die ik niet ken moest bewijzen dat ik net als zij was: Italiaan en wit", luidt de brief. "Ik maakte slechte grappen over zwarte mensen, om te laten zien dat ik zoals zij was. Maar dat was vooral angst. Angst voor de haat die ik in de ogen van mensen zag, als ze naar immigranten keken. Ik wil niet dat mensen medelijden met me hebben. De moeilijkheden die ik heb meegemaakt, zijn slechts een druppel zijn in de oceaan van alle mensen die liever stierven dan een lijdensweg te doorstaan in de hel."

Het overlijden van Visin en zijn afscheidsbrief hebben voor een schokgolf gezorgd in de Italiaanse voetbalwereld. Donnarumma vertelt aan ANSA dat hij meteen een klik had met Visin bij Milan. "We zaten samen op de kamer van de kostschool van Milan. Het is alweer een paar jaar geleden, maar de lach en het levensplezier van Seid zal ik nooit vergeten. Hij was een vriend van me." Ook een reactie van Claudio Marchisio op Instagram wekt veel indruk. De voormalig middenvelder van Juventus vindt dat het overlijden van Visin aantoont dat Italië als land heeft gefaald. "We zijn het land van integratie als je een jong talent bent of scoort in een belangrijke wedstrijd, maar ook het land waarin mensen weigeren door een zwart persoon bediend te worden in een restaurant."

"We zijn het land van integratie als je een medaille wint op de Olympische Spelen. We zijn het land van integratie als we op zoek gaan naar verre familiebanden met Italië als een actrice een Oscar wint, maar ook het land van de afkeurende blikken wanneer een zwart kind in de klas van je kind zit. Ik kan me niet voorstellen wat Seid Visin heeft gevoeld, maar ik weet één ding wel zeker: een land dat een jongen zo ver drijft, is een land dat heeft gefaald. Denk hieraan wanneer je je achterlijke grappen maakt of je domme en cynische uitspraken doet over vluchtelingen op opblaasbare bootjes of over huidskleur, zeker op sociale media. We hebben allemaal gefaald. Links, rechts en het midden", aldus Marchisio.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl