Kenneth Paal hoopt op transfer van Internazionale

Atlético Madrid wil dolgraag door met Diego Simeone. De Argentijn, die met 42 miljoen euro per jaar de bestbetaalde trainer ter wereld is, kan zijn medio 2022 aflopende contract onder dezelfde voorwaarden verlengen. (Mundo Deportivo)

(The Sun)

Arsenal verlangt een slordige 22 miljoen euro voor Eddie Nketiah. De club wil de aanvaller, die nog een contract voor een jaar heeft, graag kwijt en heeft zijn voormalig tijdelijk werkgever Leeds United gepolst. (The Sun)

(Diverse Italiaanse media)

De linkspoot van PEC Zwolle is in beeld bij Hellas Verona, dat in actie komt als Federico Dimarco naar Internazionale terugkeert.