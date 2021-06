‘Toen ik net begon, zag ik tegen Manchester City lege plekken in de ArenA’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 15:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:20

Ajax is financieel zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis, beaamt Edwin van der Sar in een interview met Ajax Life. Deze week raamde Voetbal International de gemiste opbrengsten op circa vijftig miljoen euro. Van der Sar geeft aan dat Ajax 'in absolute bedragen de zwaarst getroffen club van Nederland' is, maar dat men het belangrijk vond om seizoenkaarthouders te compenseren.

Seizoenkaarthouders konden kiezen voor volledige compensatie, al kozen veel fans ervoor om een deel van hun seizoenkaart te doneren; daar werden ze voor beloond met een cadeau van Ajax. "Die vrijblijvende steun die we hebben gekregen, wordt zeer gewaardeerd", zegt Van der Sar, die blij is met de financiële reserves waar Ajax uit kan putten. "Maar die hebben we zelf gecreëerd in de afgelopen jaren. Toen ik net was begonnen, zag ik tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (in oktober 2012, red.) nog lege plekken in de ArenA."

"Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat het niveau omhoog is gegaan en dat daarmee de honger naar Ajax groter is geworden. Fans hunkeren naar Europees succes, en die ambitie staat nog altijd kaarsrecht overeind. Die ambitie gaan we nu niet terugschroeven", benadrukt de directeur van Ajax. Hij heeft ook in zijn hoofd hoe Ajax de aansluiting bij de Europese top kan vinden, na het financieel zware seizoen. "Zoals altijd: door keihard te werken. En inventief te zijn. Daarnaast hebben we een goede jeugdopleiding waar we ook komend seizoen weer gebruik van kunnen maken."

Desondanks is Ajax ten opzichte van grote clubs uit het buitenland in het nadeel. Het gebrek aan supporters raakt een club als Ajax harder, zegt Van der Sar. "Voor de clubs in de grote competities was een leeg stadion minder erg dan voor ons, omdat zij per club zo'n tweehonderd miljoen aan tv-gelden krijgen. Wij moeten het juist van de stadioninkomsten hebben en die vielen juist weg. Onze begroting is ten opzichte van onze buitenlandse concurrentie dus harder getroffen. De kloof is er dus niet kleiner op geworden."