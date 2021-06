FC Groningen vraagt hoofdprijs voor gewilde trainer: ‘De bal ligt bij hen’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 14:34 • Daniel Cabot Kerkdijk

FC Groningen verlangt een fikse afkoopsom van De Graafschap als men Adrie Poldervaart wil aanstellen als nieuwe trainer. De club uit de Keuken Kampioen Divisie ziet in de vijftigjarige Poldervaart een geschikte opvolger van de vertrokken Mike Snoei. Het probleem is echter het nog een jaar doorlopende contract en zodoende de hoge vergoeding die technisch directeur Mark Fledderus voor Poldervaart wil ontvangen.

“De bal ligt bij De Graafschap”, licht Fledderus toe aan Voetbal International. De clubs liggen volgens de sportbestuurder ver uiteen qua vraag en aanbod. “Dat zij iemand benaderen die elders nog een contract heeft, is hun keuze. Wij willen Adrie niet kwijt, want we zijn hartstikke blij met hem. Dus als De Graafschap hem echt wil hebben, zullen ze ons een adequate compensatie moeten betalen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de Gelderlander staat Poldervaart zelf ook welwillend tegenover een functie als hoofdtrainer van De Graafschap, maar ligt de vraagprijs van FC Groningen ‘vele malen hoger dan het bedrag dat De Graafschap kan en wil betalen’. Poldervaart verlengde afgelopen seizoen nog zijn contract tot medio 2022.

Poldervaart kwam in 2019 in dienst bij FC Groningen als tweede man achter hoofdtrainer Danny Buijs. In het seizoen 2018/19 was hij hoofdtrainer bij Excelsior, maar hij nam destijds na tegenvallende resultaten ontslag. Hij was daarvoor al 26 jaar werkzaam als fysiotherapeut bij de Rotterdamse club.

Poldervaart was het grootste gedeelte van zijn trainerscarrière actief bij de amateurs. Hij trainde onder meer VV Spijkenisse, VV Zwaluwen en BVV Barendrecht. In 2015 kreeg hij de Rinus Michels Award voor de beste trainer in het amateurvoetbal.