Frank de Boer: ‘Nu moet ik opeens weer Strootman meenemen’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 14:21 • Dominic Mostert

Frank de Boer heeft zaterdag gereageerd op de uitspraken van Georginio Wijnaldum in Helden. De aanvoerder van Oranje gaf aan dat hij Kevin Strootman en Ryan Babel graag in de EK-selectie had gezien, met name vanwege hun ervaring en leiderschapskwaliteiten. Wijnaldum noemde Strootman zelfs een 'veel betere aanvoerder' dan hij zelf is. De Boer leek een vraag over de uitspraken niet erg op prijs te stellen.

"Ik heb al eerder gezegd dat dat soort spelers wel belangrijk kan zijn", zei De Boer over Strootman en Babel. "Natuurlijk moeten ze uiteindelijk ook voetballend wat toevoegen. Die afweging maak je. Maar toen ik Strootman selecteerde, waren jullie daar volgens mij niet heel positief over. En nu moet ik opeens weer Strootman meenemen. Zo gaat dat meestal. Jullie deden daar altijd lacherig over, net als wanneer er iemand achter de muur ligt, daar doen jullie ook vaak lacherig over."

"Dat soort dingen kan heel belangrijk zijn", vervolgt de bondscoach. "Uiteindelijk maak je een conclusie: hebben we genoeg mensen die ook die rol kunnen invullen? Laten we hopen dat dat zo is. Je spreekt erover met mensen, dat ze hopelijk die rol gaan innemen. Kevin kon dat hartstikke goed. Hopelijk gaat iemand die rol op zich nemen." Wijnaldum gaf aan zichzelf niet als de ideale aanvoerder te zien. Hij denkt dat de spelers zijn mening wel accepteren, maar Strootman en de geblesseerde Virgil van Dijk brengen in zijn ogen 'wat meer'.

"Daarom is het ook zo jammer dat Kevin niet is geselecteerd voor het EK. En niet alleen om zijn leidinggevende capaciteiten, hoor, ik vind dat hij ook voetballend nog wat kan toevoegen", zei Wijnaldum. "Ook Ryan Babel had ik er graag bij gehad. Sommige jongens zijn zo belangrijk in en voor het team. Maar het staat de trainers vrij om andere keuzes te maken. Ik heb mijn mening gegeven. Dat kan ook bij Frank de Boer, hij staat heel erg open voor meningen van anderen. Hij bespreekt dingen met ons en vaak doet hij ook wat met onze input. Hij moet de keuzes maken, want als iemand erop wordt afgerekend, is het de trainer."