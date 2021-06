De Boer reageert op kritische Cillessen: ‘Die vlieger gaat niet op’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 14:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:11

Frank de Boer begrijpt de frustratie van Jasper Cillessen over zijn verwijdering uit de EK-selectie van het Nederlands elftal. De doelman, die vanwege een positieve coronatest in isolatie verblijft, sprak over een enorme klap en was kritisch op de bondscoach van Oranje. De mededeling dat er een streep door zijn naam ging kwam onverwacht voor Cillessen. “Ik heb écht geen idee wat er is veranderd”, vertelde hij aan De Telegraaf.

“Hij staat er zo in. Dat is begrijpelijk. Laten we eerst maar zeggen dat ik net zo erg baal van de situatie als Jasper zelf”, benadrukte De Boer zaterdag op de persconferentie, daags voor de oefeninterland tegen Georgië. “Het is een hele goede doelman en dat heeft hij ook bewezen voor het Nederlands elftal. Dat staat buiten kijf. Zondag hadden we nog het gevoel dat het goed zou aflopen en natuurlijk al hadden we toen al onze zorgen. Want stel dat het langer zou duren? Hoe lang gaat het dan kosten in de voorbereiding?”

Cillessen testte afgelopen dinsdag nog steeds positief. Het zorgde ervoor dat De Boer sterke twijfels begon te krijgen. “Dan moet je keuzes gaan maken. Gaan we voor een niet fitte keeper die je in de voorbereiding één tot twee weken klaar moet stomen? Terwijl die wellicht een of twee wedstrijden al aan de gang is. Wij hebben besloten dat niet te doen. Ook omdat je ten eerste heel veel vertrouwen hebt in de keepers. Het zijn drie fitte keepers. Het is ook niet zo dat je hem even twintig minuten laat spelen. Die vlieger gaat niet op. Je wilt op dat moment een honderd procent inzetbare speler hebben.”

“Dat is Jasper niet en we weten niet hoe lang het nog gaat duren. Zoals gezegd heb ik vertrouwen in de keepers die ik heb en toen zijn we tot die conclusie gekomen. Hoe vreselijk ik het ook vind voor Jasper.” De Boer weet dat voetballers met lichte symptomen soms anderhalve week later al weer inzetbaar zijn. “We spelen wel een EK”, antwoordde De Boer. “We weten in ieder geval dat deze drie keepers topfit zijn.” Het maakt ook veel uit of het een doelman of een veldspeler is. “Je kan een voetballer de laatste tien of twintig minuten inzetten. Dat kan bij een doelman niet.”

Cillessen werd vervangen door AZ-doelman Marco Bizot, die als vierde keeper eigenlijk al was afgevallen. Maarten Stekelenburg (Ajax) en Tim Krul (Norwich City) zijn de andere keepers. Cillessen heeft van De Boer nooit gehoord dat zijn EK-deelname in gevaar zou komen. "Daarom moet ik oppassen. Ik wil geen dingen zeggen die mensen beschadigen", benadrukte hij aan het dagblad. Cillessen heeft door zijn besmetting alleen maar lichte verkoudheidsklachten gehad.