Matthijs de Ligt haakt geblesseerd af tijdens laatste training in Portugal

Zaterdag, 5 juni 2021 om 13:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:08

Matthijs de Ligt is zaterdag geblesseerd geraakt tijdens de afsluitende training van Oranje in Portugal. De verdediger verliet het trainingsveld met een liesblessure, zo meldt de NOS. Op beelden van de omroep is te zien dat De Ligt in gesprek met Edwin Goedhart van de medische staf wijst op zijn lies, maar de ernst van de blessure is niet bekend.

Frank de Boer gaf na de training aan dat De Ligt geen risico's wilde nemen, omdat hij vrijdag al wat last van zijn lies had. Met het oog op de oefenwedstrijd tegen Georgië van zondag betracht Oranje voorzichtigheid. Eerder deze week verliet De Ligt ook al voortijdig een training, al keerde hij toen wel terug op het veld om individuele oefeningen te doen.

De Ligt speelde woensdag negentig minuten in de oefeninterland tegen Schotland (2-2). Zondag zal blijken of hij ook tegen Georgië in actie kan komen. Die wedstrijd luidt mogelijk ook de rentree van Daley Blind in: de verdediger is op de weg terug na een enkelblessure. Verder beschikt De Boer over een fitte selectie in de aanloop naar de 'uitzwaaiwedstrijd'.

Matthijs de Ligt stapte vanmiddag met liesklachten van het trainingsveld bij Oranje. Meer ? https://t.co/C4k75U3y0L pic.twitter.com/BHJKLHF55V — NOS Sport (@NOSsport) June 5, 2021