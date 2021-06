Oranje gaat 5-3-2 spelen in laatste oefenwedstrijd tegen Georgië

Zaterdag, 5 juni 2021 om 13:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:20

Het Nederlands elftal speelt zondag in een 5-3-2-formatie tegen Georgië, zo bevestigt bondscoach Frank de Boer zaterdagmiddag op de persconferentie. De bondscoach houdt daarmee vast aan de formatie waarin Oranje woensdag aantrad tegen Georgië. Het is volgens De Boer 'goed mogelijk' dat ook in de eerste groepswedstrijd van het EK, volgende week zondag tegen Oekraïne, ook in 5-3-2 speelt.

"We gaan morgen met 5-3-2 starten in ieder geval. Ik ben ervan overtuigd dat we dat nodig hebben", geeft De Boer aan. Of dat ook de formatie wordt tegen Oekraïne? "Dat kan heel goed mogelijk zijn. Ik hoef niet alles in alle openheid te zeggen, maar de kans is groot. Niets is definitief." Volgens De Boer is sprake van een 'heel mooi leerproces' in de aanloop naar het EK. Hij zegt de voorbereiding op het EK te gebruiken om zoveel mogelijk te leren en geeft aan dat de selectie het eens is met de keuze voor 5-3-2, al hadden Matthijs de Ligt en Memphis Depay hun bedenkingen na het midweekse duel met Schotland.

"We hebben gewoon goed gesproken en ik heb al zo vaak gezegd: als ik vind dat we 4-3-3 moeten spelen, dan zullen we dat ook zeker doen. Daar hebben we ook de spelers voor. Steven Berghuis en Quincy Promes zitten er goed in, net als Cody Gakpo en Donyell Malen. Ik heb er alle vertrouwen in", aldus De Boer, die tijdens de persconferentie naast Frenkie de Jong zit. De middenvelder vindt de naam van de formatie niet heel relevant. "Kijk, het kan 5-3-2 of 4-3-3 heten, maar de ene 5-3-2 is ook weer heel anders dan de andere 5-3-2. Je kunt het per wedstrijd anders invullen. Hoe het systeem heet maakt niet heel veel uit. Het gaat erom hoe je het invult en waar de ruimtes liggen bij de tegenstander."

"We moeten weer schakelen naar dit systeem", zei Depay na het duel met Schotland. "We zijn weer voor het eerst weer bij elkaar en ik heb ook nog nooit met Wout Weghorst gespeeld. Dus dat heeft allemaal wat tijd nodig. Als we het goed doen, dan zie je dat er ruimte ontstaat. We spelen om te oefenen en dan is dit een systeem dat we in de toekomst kunnen gebruiken. We moeten meerdere opties hebben." De Ligt was nog iets kritischer op de formatie. "Of het experiment mislukt is en we in 4-3-3 dreigender zijn? Dat is denk ik een terechte gedachte", zei de verdediger.