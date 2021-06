José Mourinho heeft lage verwachtingen van Oranje op EK

Zaterdag, 5 juni 2021 om 13:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:28

José Mourinho heeft geen hoge verwachtingen van het Nederlands elftal op het EK. De trainer, die volgend seizoen aan de slag gaat bij AS Roma, is rond het toernooi werkzaam als analist voor The Sun en heeft in die hoedanigheid een oordeel gegeven over een groot aantal deelnemers. Hij denkt dat Oranje de groepsfase moet kunnen overleven, maar acht het bereiken van de halve finale, een doelstelling die Frank de Boer vorige maand formuleerde, onrealistisch.

Mourinho noemt de wisseling van de wacht bij Oranje een 'aparte situatie'. Ronald Koeman leidde Oranje door de kwalificatiereeks, maar werd vorig jaar vervangen door De Boer. "Ik denk niet dat het vertrek van Koeman naar Barcelona de ploeg goed heeft gedaan", zegt Mourinho over Oranje. De Portugees noemde De Boer in maart 2018 de 'slechtste trainer ooit in de Premier League' en is nog altijd niet onder de indruk van de bondscoach van Oranje. "Frank de Boer heeft niet heel indrukwekkende ervaring als clubtrainer of bondscoach."

"Hij was natuurlijk wel een zeer goede speler en hij is gerespecteerd in Nederland", voegt Mourinho eraan toe. "De spelers zullen naar hem opkijken." Oranje beschikt volgens hem niet over wereldtoppers. "Het zijn geen slechte spelers, maar waar zijn de Van Bastens? Waar zijn de Rijkaards? Ik zie ze niet de halve finale halen. Ze hebben goede, jonge spelers die waarschijnlijk nog twee tot vier jaar nodig hebben om hun top te bereiken. Oranje hoort de groepsfase wel te overleven, maar de halve finales of de finale? Dat zie ik niet gebeuren."

Mourinho ziet Frankrijk als een van de grootste favorieten. "Frankrijk kan een A-ploeg, een B-ploeg en een C-ploeg opstellen, zoveel topspelers hebben ze. Met Kylian Mbappé is het moeilijk om níét te winnen", vindt the Special One. "Hij is een speler die wedstrijden voor je wint en angst inboezemt bij de tegenstander. Hij zal willen bewijzen dat hij na Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de volgende speler is die de allerbeste is." Mourinho denkt dat Frankrijk minstens de finale zal willen bereiken. "Ik zie geen zwaktes in de ploeg. Als ik een ploeg moet noemen als winnaar, noem ik Frankrijk. Ze moeten wel. Anders is het een mislukt toernooi."