‘Memphis werd niet één keer uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 12:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:42

Memphis Depay heeft het niet makkelijk gehad in zijn jeugd. Hij groeide op zonder zijn Ghanese vader en zijn moeder Cora Schensema moest elk dubbeltje omkeren om hem toch een waardig leven te geven. Schensema kan zich nog goed herinneren dat haar zoon het niet makkelijk had op school. “Omdat hij anders was, wisten leerkrachten en ouders daar soms niet mee om te gaan. Zo kreeg hij al snel het stempel van 'moeilijke jongen'.”

“Ouders zeiden letterlijk: 'Wat is dat voor een kind?'”, vertelt Schensema zaterdag in het Algemeen Dagblad. “Ze wilden dan ook niet dat hun kinderen met Memphis gingen spelen. Dat gebeurde ook niet. Op de basisschool is hij niet één keer uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje.” Samen maakten ze heel veel moeilijke momenten mee. “Hij weet dat ik het vroeger, als alleenstaande moeder, heel zwaar heb gehad. Dat ik echt heel hard moest werken om alles te kunnen betalen en hem een waardig leven te geven.”

Depay kocht enkele jaren geleden een boerderij voor zijn moeder. “Daar spreekt natuurlijk enorm veel waardering uit. En liefde. Hij hoefde het uiteraard niet te doen. Zoals ik er ook niet om heb gevraagd.” Schensema had het in de prille jaren van Depay als profvoetballer moeilijk met de negatieve reacties op sociale media. “Verder heb ik jaren niet naar die voetbalpraatprogramma's kunnen kijken. Omdat daar dingen werden gezegd die gewoon niet klopten.”

Schensema is trots op wat haar zoon voor de maatschappij doet. Zo ondersteunt Depay onder meer een weeshuis in Ghana, waar dove kinderen en blinden verblijven. ”Je moest eens weten hoeveel mooie berichten Memphis krijgt. Uit Azië, uit Afrika. Ja, werkelijk overal vandaan. Het is echt niet zo dat iedereen iets tegen hem heeft. Ik ben dan ook heel trots op hem.” En Depay is trots op zijn moeder. “Zeker. Wat ik zeg: hij heeft ook de andere kant van de medaille gezien, de moeilijke kant. En nu ziet hij me blij.”

“Maar dat was een heel pittig traject, hoor. Niet alleen voor mij, ook voor Memphis. Het gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten als je jouw moeder zo vaak verdrietig ziet. Dat is heel heftig. Maar ja, daarom is hij nu ook zo extreem sterk", benadrukt Schensema, die niet weet of haar zoon ook sterk genoeg is om Oranje naar de Europese titel te loodsen. "Dat weet ik niet. Maar ze kunnen zeker ver komen. (. . .) Als iedereen er maar voor gaat. Natuurlijk, hij wil winnen. Net als iedere topvoetballer. Maar diep in zijn hart wil hij eigenlijk alleen maar genieten."