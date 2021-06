De Boer snapt discussie niet: ‘Bij Ajax heeft hij bewezen hoe goed hij is'

Zaterdag, 5 juni 2021 om 11:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:34

Ronald de Boer denkt dat een plek bij de laatste acht op het EK zeker mogelijk moet zijn voor het Nederlands elftal. De oud-voetballer voorziet Frankrijk of Spanje als Europees kampioen en denkt dat Oranje op het WK van 2022, als de spelers anderhalf jaar verder zijn in hun ontwikkeling, een van de favorieten kan zijn. “Maar dit toernooi komt daarvoor nog te vroeg. Al moet Oranje wel uitstralen dat het onmogelijke mogelijk is.”

De Boer looft de kwaliteit en de vele wapens waar Frankrijk over beschikt. “Met Kylian Mbappé hebben ze een van de beste aanvallers en met N’Golo Kanté een van de beste stofzuigers ter wereld en zo kun je doorgaan”, vertelt de voormalig Oranje-international zaterdag in De Telegraaf. “Spanje heeft minder grote namen, maar een heel homogene groep en veel talentvolle jongens. Het is niet voor niets dat ze Duitsland in de Nations League hebben weggevaagd met 6-0. Portugal is een dark horse.”

Ronald de Boer had net als broer en bondscoach Frank de Boer enkele twijfelgevallen wat betreft de formatie van de EK-selectie van Oranje. Hij snapt echter de discussie over de aanwezigheid van Donny van de Beek niet. “Voor mij was hij een zekerheidje. Soms past het jasje van het Nederlands elftal iemand beter dan dat van zijn club. Bij Ajax heeft Donny bewezen hoe goed hij is. Dat kan hij niet zomaar kwijt zijn.”

Ronald de Boer laat het logischerwijs aan zijn broer over om de opstelling te bepalen, maar hij vindt Ryan Gravenberch ‘het grootste talent van Nederland’. “En er zit nog zo veel meer in. Hij wordt alleen nog maar beter. Fysiek zit er nog veel rek in, terwijl hij op zijn leeftijd al heel veel verder is dan wij vroeger waren. Ik train nu Onder-17 en Onder-18 bij Ajax. En als ik zie hoeveel uren die gasten maken en welke lichamen ze nu al hebben, dan is dat een wereld van verschil met vroeger.”