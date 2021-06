Wim Kieft wijst ‘dark horse’ op EK aan: ‘De man is gewoon een fenomeen’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 10:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:43

Wim Kieft vindt Portugal de ‘dark horse’ voor de winst van het naderende EK. De regerend Europees kampioen is in de groepsfase ingedeeld met wereldkampioen Frankrijk, Duitsland en Hongarije. De oud-voetballer wijst Frankrijk aan als de grote favoriet voor de eindzege, maar zou Cristiano Ronaldo het gunnen om opnieuw Europees kampioen te worden. “Gaat hij het op zijn 36e toch nog een keer flikken? Je gunt het hem zo.”

Kieft is ervan overtuigd dat Ronaldo zich aan het opladen is voor het EK. “Vijf jaar geleden de Europese titel gepakt, maar in de 25e minuut moest hij eraf in de finale tegen Frankrijk vanwege een blessure. Dat vond ik zo jammer. Zelf gelooft hij nog heilig in een glansrol op het EK. Daarover hoef je niet in de war te zitten. Ronaldo sprak zelfs al over het WK volgend najaar in Qatar. En de bondscoach van Portugal kan niets anders doen dan ja knikken, want het is Ronaldo die zichzelf selecteert en zijn medespelers.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Portugal beschikt met Bernardo Silva, Bruno Fernandes en Joao Félix over uitstekende spelers in aanvallend opzicht. “Maar allemaal zullen ze zich ondergeschikt moeten maken. Aan Ronaldo. Of dat goed is voor het elftal, kan je je afvragen”, beaamt Kieft zaterdag in De Telegraaf. ‘De lacherigheid overal’ met betrekking tot Ronaldo stoort de voormalig Oranje-international desondanks. “Wat Lionel Messi doet, is allemaal heilig, maar bij Ronaldo wordt vaak alles in het belachelijke getrokken. Te gemakkelijk vind ik zo’n beoordeling aan het einde van zijn carrière.”

“Iedereen weet hoe goed hij was tien jaar geleden en met dat verwachtingspatroon zit iedereen nu naar hem te kijken. Dan valt het snel tegen.” Kieft vindt het ‘waanzinnig’ dat Ronaldo in de voorbije voetbaljaargang met 29 doelpunten topscorer is geworden van de Serie A en dat ook nog eens op 36-jarige leeftijd. “De man is gewoon een fenomeen. Ik hoop van harte dat hij het nog een keer laat zien. Ik verheug me erop en tegelijk gun ik het hem. Al heb ik mijn twijfels.

Kieft heeft ondanks zijn idolatie voor Ronaldo toch nog een advies voor de vedette van Portugal: van de vrije trappen moet hij afblijven. “Ik ben bang dat hij ze wel gaat nemen en dat niemand van zijn Portugese ploeggenoten hem durft weg te sturen met de boodschap dat het geen goed idee is als hij er nog een neemt.” Portugal start het EK over exact tien dagen tegen Hongarije.