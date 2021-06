Ronald de Boer: ‘Johan Cruijff zou zich omdraaien in zijn graf’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:03

Ronald de Boer begrijpt de weerstand tegen het 5-3-2-systeem van het Nederlands elftal. Na afloop van de oefeninterland tegen Schotland (2-2) ging het in voetbalminnend Nederland amper over het teleurstellende gelijkspel, maar over het systeem waarmee bondscoach Frank de Boer zijn ploeg het veld instuurde. Een aantal spelers oogde ongelukkig en gaf na afloop van het duel zelfs te kennen zich niet prettig te voelen bij het systeem.

Ronald de Boer is onder bepaalde omstandigheden wél een voorstander van het 5-3-2-systeem. “Johan Cruijff zou zich omdraaien in zijn graf. Maar dat zou hij bij het spel van Barcelona onder Ronald Koeman ook doen. Terwijl het tóch een heel aantrekkelijk systeem is”, benadrukt de oud-international zaterdag in De Telegraaf. “Het gaat erom hoe je het invult.”

De Boer vindt het systeem met opkomende wingbacks en goed positiespel ‘mooi om te zien’ en benadrukt dat voetbalminnend Nederland af moet van het naïeve dat er altijd maar 4-3-3 moet worden gespeeld. “Als je twee heel goede tegenstanders tegenover je hebt, is het handig om iemand tussen je twee centrale verdedigers te zetten. Dan heb je altijd zekerheid en je speelt evengoed aanvallend”, benadrukt de analyticus van ESPN in het dagblad.

De Boer wijst er zelfs op dat het Ajax in zijn tijd eigenlijk niet anders deed, met de doorschuivende Frank Rijkaard en Michael Reiziger, Frank en Winston Bogarde als de drie verdedigers. “Alleen namen we nog meer risico. Edgar Davids en ik waren in feite de wingbacks.” Het is nog onduidelijk in welk systeem Nederland zondagavond in de oefeninterland tegen Georgië zal spelen.

De Boer erkent dat zijn broer 'een kleine Louis van Gaal' is. "Natuurlijk is Frank een Van Gaal-adept en Louis loopt als een rode draad door zijn carrière. Hij heeft veel van hem opgepikt, maar Frank heeft ook zijn eigen huismerk, doordat hij van heel veel trainers iets heeft opgepikt", stelt de oud-voetballer.