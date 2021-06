Neymar zet de toon in vijfde overwinning van ongenaakbaar Brazilië

Zaterdag, 5 juni 2021 om 07:08 • Daniel Cabot Kerkdijk

Brazilië blijft voorlopig ongenaakbaar in de kwalificatiefase voor het WK in Qatar. Het team van bondscoach Tite was vrijdagavond lokale tijd met 2-0 te sterk voor Ecuador in het Estadio Beira-Rio in Porto Alegre. De Brazilianen gaan met vijftien punten uit de eerste vijf groepsduels aan kop in de CONMEBOL-zone. Argentinië, dat donderdagavond lokale tijd genoegen moest nemen met een remise tegen Chili (1-1), volgt op vier punten.

Brazilië had veel balbezit en maakte de dienst uit, maar had zichtbaar moeite met de compacte defensie van de verrassende nummer drie van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. In de eerste helft waren de hoogtepunten op een hand te tellen. Een wegens buitenspel afgekeurde goal van Gabriel Gabigol Barbosa was een van de weinige wapenfeiten.

In de tweede helft ging er meer dreiging uit van Brazilië en werd de weg naar het doel van Alexander Domínguez gevonden. Na 65 minuten was het eindelijk raak: Richarlison schoot na goed voorbereidend werk van Neymar de 1-0 tegen de touwen. Barbosa en Gabriel Jesus, even voor de 1-0 ingevallen voor Fred, lieten daarna om het duel in het slot te gooien.

Een rake strafschop in de extra tijd bepaalde de eindstand, al ging daar wel het een ander aan vooraf. Scheidsrechter Alexis Herrera Hernández had de VAR nodig om een overtreding op Gabriel Jesus te constateren. De eerste inzet van Neymar vanaf elf meter was niet best en werd gekeerd door Domínguez. De VAR zag echter dat de doelman te vroeg van zijn lijn was gekomen en in de herkansing faalde Neymar niet vanaf de stip.

Brazilië speelt komende dinsdag in en tegen Paraguay, dat zeven punten uit vijf duels heeft. Dat is het ook puntenaantal van Colombia, dat dinsdag Argentinië ontvangt. Uruguay, dat ook zeven punten heeft, speelt in en tegen Venezuela.