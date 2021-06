Suriname zet wéér monsterscore neer in aanloop naar zware horde

Zaterdag, 5 juni 2021 om 06:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:33

Suriname heeft uitstekende zaken gedaan in de kwalificatiecyclus voor het WK in Qatar. Het team van bondscoach Dean Gorré was vrijdagavond lokale tijd met liefst 6-0 te sterk voor Bermuda in het Franklin Essed Stadion in Paramaribo. De Natio gaat na eerdere zeges op de Kaaimaneilanden (3-0) en Aruba (0-6) aan de leiding in Groep B van de CONCACAF-zone, met negen punten uit drie duels en een doelsaldo van 15-0.

Na een kwartier spelen werd al min of meer de toon van de wedstrijd op Surinaamse bodem duidelijk. De debuterende Sheraldo Becker opende in de derde minuut de score en na een klein kwartier was Nigel Hasselbaink het eindstation van een mooie aanval: 1-0 en 2-0. Nog voor het rustsignaal verschenen ook de 3-0 en de 4-0 op het scorebord. Becker maakte zijn tweede na een mooie voorzet van Florian Jozefzoon en Hasselbaink strafte een fout bij Bermuda af.

Bliksemstart voor Suriname! ?? Sheraldo Becker schiet zijn land in de derde minuut op 1-0 tegen Bermuda ??#ZiggoSport #SURBER pic.twitter.com/McoyEsyFes — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 4, 2021

Hasselbaink completeerde na rust zijn hattrick door een voorzet van Tjaronn Chery te verzilveren en Shaquille Pinas zette de eindstand op het scorebord: een rake kopbal na een hoekschop van Chery. Ridgeciano Haps en Ryan Koolwijk maakten hun debuut en deden dat bovendien in de basis. Ook Mitchell te Vrede en Mitchell Donald maakten als invallers hun eerste minuten in het wit-rood-groene shirt.

Volgende en voorlopig de zwaarste horde voor de ploeg van Gorré is komende dinsdag het treffen met Canada, dat eerst met het Aruba van Stanley Menzo moet zien af te rekenen. Canada won eerder met 5-1 van Bermuda en in de tweede groepswedstrijd werd met liefst 0-11 van de Kaaimaneilanden gewonnen. De ontmoeting tussen Canada en Suriname vindt plaats in het Toyota Park in het Amerikaanse Bridgeview. Canada (+15 na 2 duels) heeft bij winst op Aruba genoeg aan een gelijkspel tegen Suriname (+15 na 3 duels), daar het doelsaldo doorslaggevend is.

Heerlijke aanval van Suriname en 2-0! ?? Na een kwartier verdubbelt spits Nigel Hasselbaink de score tegen Bermuda ??#ZiggoSport #SURBER pic.twitter.com/5PdBgI0y8B — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 4, 2021

Alleen de groepswinnaar gaat door naar de volgende ronde, waarin een van de andere vijf groepswinnaars wacht in een dubbele confrontatie. De winnaars van die duels treffen in de finaleronde in een hele competitie de toplanden van de CONCACAF-zone: Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras. De beste drie gaan naar Qatar, de nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.

Opstelling Suriname: Hahn; Leerdam, Donk, Pinas, Haps; Koolwijk, Chery, Biseswar; Jozefzoon, Hasselbaink en Becker. Invallers: Donald, Te Vrede, Leeuwin, Apai en Comvalius.