Vrijdag, 4 Juni 2021

Manchester United nadert deal voor 90 miljoen euro

Het is allesbehalve zeker dat Antonio Conte naar Tottenham Hotspur gaat. De Italiaanse coach is de afgelopen dagen in onderhandelingen met the Spurs, maar is niet overtuigd van het voorstel. (Gianluca Di Marzio)

Robin Quaison kan zijn carrière na het EK met Zweden een vervolg geven bij AS Roma of Fiorentina. De aanvaller gaat transfervrij vertrekken bij 1. FSV Mainz 05, waarvoor hij afgelopen seizoen 6 keer scoorde in 28 competitieduels. (Diverse Italiaanse media)

Een deal tussen Manchester United en Borussia Dortmund over Jadon Sancho nadert. De verwachting is dat beide clubs uitkomen op een transfersom van 90 miljoen euro, al eist de Duitse topclub 20 miljoen euro extra aan eventuele bonussen. (The Athletic)

Carlo Ancelotti had ook bij Internazionale aan de slag kunnen gaan. De trainer, die onlangs vertrok bij Everton, zag dat vanwege zijn verleden bij AC Milan niet zitten en streek vervolgens neer bij Real Madrid. (AS)

Ancelotti ziet in Richarlison een mogelijke versterking voor Real Madrid. De Italiaan werkte de afgelopen twee jaar samen met de Braziliaanse aanvaller, die afgelopen seizoen 7 goals en 3 assists liet noteren in 34 competitieduels. (Football Insider)