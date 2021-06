Álvaro Morata laat Portugal in slotminuut ontsnappen in Iberische burenruzie

Vrijdag, 4 juni 2021 om 21:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:45

Spanje en Portugal hebben elkaar vrijdagavond in evenwicht gehouden. Het scorebord gaf na ruim negentig minuten voetbal in het Wanda Metropolitano een 0-0 eindstand aan. De ploeg van bondscoach Luis Enrique was de bovenliggende partij, maar onder meer Álvaro Morata sprong onzorgvuldig om met de gecreëerde mogelijkheden. Dinsdag komt Spanje nog in actie tegen Litouwen, terwijl Portugal zijn laatste oefenduel op woensdag tegen Israël speelt.

Bij het thuisland maakte Aymeric Laporte zijn debuut in het centrale hart van de verdediging naast Pau Torres, die na ruim een uur spelen plaats moest maken voor Barcelona-aanwinst Eric García. David De Gea moest onder de lat wederom plaatsmaken voor Unai Simón. Bij Portugal startte aanvoerder Cristiano Ronaldo op de rechtsbuitenpositie, terwijl João Félix in de spits stond en Diogo Jota de linkerflank bestreek. Bruno Fernandes begon vanaf de bank maar kwam na een uur spelen binnen de lijnen voor Sergio Oliveira.

Het was Spanje dat vanaf de aftrap het initiatief nam en in de tiende speelminuut de eerste kans van de wedstrijd noteerde. Pablo Sarabia kapte Nélson Semedo uit en legde de bal vanaf de achterlijn in de doelmond, waar Pepe met een uiterste krachtinspanning voorkwam dat Marcos Llorente kon afdrukken. Halverwege het eerste bedrijf dacht Portugal op voorsprong te komen. Na een corner knikte José Fonte de 0-1 tegen de touwen, maar de centrale verdediger leunde daarbij te veel op Torres. Arbiter Craig Pawson keurde de treffer af.

In het restant van de eerste helft bleef Spanje de bovenliggende partij, maar onder meer bij Ferran Torres ontbrak het aan scherpte en fortuin in de afronding. Ook na de thee was het la Roja dat de eerste mogelijkheden kreeg. Eerst was het Álvaro Morata die rakelings naast schoot, en vervolgens kreeg Sarabia ter hoogte van de penaltystip het leer niet in het zo goed als lege doel. Namens Portugal deed Jota even later nog tevergeefs een duit in het zakje. Ronaldo kreeg in de 82ste minuut een kopkans, maar ook hij kreeg de bal niet tussen de palen. In de slotfase schoot Morata nog op de lat nadat hij oog in oog met doelman Rui Patrício kwam te staan, waardoor er aan de stand op het scorebord geen verandering meer kwam.

In de groepsfase van het EK treffen de Spanjaarden Zweden op 14 juni, waarna men vervolgens Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni) ontmoet. Spanje werkt alle duels in Groep E af in Sevilla. Portugal speelt in Groep F tegen Hongarije (15 juni, Boedapest), Duitsland (19 juni, München) en Frankrijk (23 juni, Boedapest).