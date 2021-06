Oranje-tegenstander Noord-Macedonië wint memorabel duel voor Pandev

Vrijdag, 4 juni 2021 om 20:10 • Jeroen van Poppel

Noord-Macedonië heeft vrijdag vertrouwen getankt in zijn laatste oefenduel in aanloop naar het EK. De groepstegenstander van Oranje op de eindronde rekende in de eigen hoofdstad Skopje moeiteloos af met Kazachstan: 4-0. Voor sterspeler Goran Pandev, die voor de 115de keer in actie kwam voor zijn land, was het vermoedelijk zijn laatst interland op Noord-Macedonische bodem.

Het begin van de Noord-Macedoniërs was enigszins stroef, maar de thuisploeg werd in de 35ste minuut geholpen door een overtreding in het strafschopgebied op Elif Elmas. De middenvelder van Napoli werd na een fraaie dribbel op de achterlijn ten val gebracht. Ezgjan Alioski benutte de penalty die daarvoor volgde. De Kazachen moesten op slag van rust verder met tien man vanwege een rode kaart voor Serikzhan Muzhikov.

In overtal maakte Noord-Macedonië twaalf minuten na rust zijn tweede treffer. Pandev stond aan de basis daarvan door de bal vanaf het middenveld fraai over de defensie heen te wippen. Tihomir Kostadinov legde vervolgens breed, zodat Ivan Trickovski kon intikken: 2-0. Vijf minuten daarna kreeg Pandev een publiekswissel in de Tose Proeski Arena, die deels gevuld was met toeschouwers. Noord-Macedonië liep in het restant van de wedstrijd uit naar 4-0 door treffers van debutant Milan Ristovski en Darko Churlinov.

De allereerste wedstrijd ooit op een EK voor Noord-Macedonië vindt plaats op 13 juni tegen Oostenrijk. Vier dagen na de vuurdoop in Boekarest krijgt het avontuur voor Pandev en consorten een vervolg tegen Oekraïne. Beide duels worden in Boekarest afgewerkt. De poulefase wordt op 21 juni afgesloten in de Johan Cruijff ArenA tegen het Nederlands elftal.