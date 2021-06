Huub Stevens adviseert PSV: ‘Dat kan een hele interessante optie zijn’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 20:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:35

PSV heeft er goed aan gedaan om Phillipp Mwene te contracteren, zo laat Huub Stevens weten in het Eindhovens Dagblad. Stevens kent de 27-jarige verdediger uit zijn tijd bij VfB Stuttgart en bewierookt hem vanwege zijn veelzijdigheid. De trainer in ruste vindt het bovendien een ‘interessante optie’ voor Roger Schmidt om PSV met een driemansverdediging te laten spelen.

Mwene komt transfervrij over van 1. FSV Mainz 05 en hij werd afgelopen dinsdag gepresenteerd bij PSV, waar hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 heeft gezet. “Het is een jongen die links en rechts in de verdediging kan spelen en volgens mij maakt het hem echt niets uit”, oordeelt Stevens tegenover het dagblad. “Dat is op zich best bijzonder. Groot is hij niet, maar verdedigend staat hij zijn mannetje.” De voormalig oefenmeester kent Mwene uit zijn periode als trainer VfB Stuttgart, waar de verdediger in de jeugd speelde toen Stevens aan het roer stond als hoofdcoach.

“Wat voor PSV een heel interessante optie kan worden, is spelen met drie centrale verdedigers”, vervolgt Stevens. “Jordan Teze heeft zich dit seizoen op die positie behoorlijk gemanifesteerd en zou ook prima naast Ramalho en Olivier Boscagli kunnen spelen. Aan Mwene en Phillip Max heb je dan goede opties voor de vleugels. Sowieso geeft Mwene straks aan Roger Schmidt de mogelijkheid om met meerdere varianten te spelen, naast zijn favoriete systeem. Ik weet natuurlijk niet wat ze hem beloofd hebben. Maar ik kan me voorstellen dat PSV zo alvast inspeelt op het vertrek van Denzel Dumfries, die een transfer zou kunnen maken”, aldus de ex-trainer van onder meer PSV.

Ook technisch directeur John de Jong gaf in een eerder stadium al te kennen erg gecharmeerd te zijn van de veelzijdigheid van Mwene. "Wanneer je een selectie samenstelt zoek je altijd naar een mix tussen talent, ervaring en specifieke kwaliteiten", reageerde De Jong op de clubsite. "Phillipp is een multifunctionele speler, die zowel rechts als links in de verdediging en op het middenveld uit de voeten kan. Hij heeft afgelopen seizoen nagenoeg alles bij Mainz gespeeld en voegt de mogelijkheid om meer te variëren aan onze selectie toe. Met zijn 27 jaar zit Phillipp in de bloei van zijn carrière en hij heeft getoond zich staande te kunnen houden in één van de sterkste competities van Europa."