Wijnaldum baalt van selectie De Boer: ‘Hij is een veel betere aanvoerder dan ik’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 19:47 • Jeroen van Poppel

Georginio Wijnaldum had graag gezien dat Kevin Strootman met Oranje naar het EK was gegaan. De dertigjarige middenvelder, die op weg is van Liverpool naar Barcelona, is bij afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk aanvoerder van het Nederlands elftal, maar vindt zichzelf niet enorm geschikt voor die rol. "Ik denk dat anderen blijer zijn met het aanvoerderschap dan ik", zegt Wijnaldum in gesprek met Helden.

"Natuurlijk, het is een geweldige eer, maar ik heb er wel een dubbel gevoel bij. Bij Liverpool ben ik vierde aanvoerder, ik krijg de band als de andere drie geblesseerd zijn. Dan heb ik de band liever niet, dat betekent dat we een sterker team hebben. Bij het Nederlands elftal zie ik Virgil van Dijk als de echte leider, maar hij is helaas geblesseerd", aldus Wijnaldum, die dus baalt van de afwezigheid van Strootman in de EK-selectie.

"Ik vind Kevin Strootman ook een veel betere aanvoerder dan ik", stelt Wijnaldum. Strootman, die afgelopen halfjaar op huurbasis uitkwam voor Genoa, speelde in november 2019 zijn laatste interland tegen Estland (5-0 winst). Daarna bleef de middenvelder nog een jaar lang bij de vaste selectie van Oranje zonder in actie te komen. Ook Frank de Boer nam Strootman op in zijn selectie voor zijn eerste drie interlands in oktober vorig jaar, maar vanaf november viel de ex-PSV'er buiten de boot.

"Kevin was met iedereen bezig, pakte iedereen aan", memoreert Wijnaldum. "In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland in 2019 werden we in de eerste helft overlopen en kwamen we met 1-0 achter. Kevin kwam in de rust naar me toen en zei: ‘Gini, ik wil meer zien van je, je moet gedurfder spelen. Je loopt maar mee.’ Hij pakte iedereen aan en had gelijk, terwijl hij zelf niet speelde. Kevin is een geboren leider. Ik had die opmerking van hem op dat moment nodig. En Virgil is net zo."

Wijnaldum ziet zichzelf dus niet als de ideale aanvoerder. "Ik ben ook wel bezig met de jonge jongens en denk ook dat de anderen mijn mening accepteren, maar Kevin en Virgil brengen wat meer. Daarom is het ook zo jammer dat Kevin niet is geselecteerd voor het EK. En niet alleen om zijn leidinggevende capaciteiten, hoor, ik vind dat hij ook voetballend nog wat kan toevoegen. Ook Ryan Babel had ik er graag bij gehad. Sommige jongens zijn zo belangrijk in en voor het team. Maar het staat de trainers vrij om andere keuzes te maken. Ik heb mijn mening gegeven. Dat kan ook bij Frank de Boer, hij staat heel erg open voor meningen van anderen. Hij bespreekt dingen met ons en vaak doet hij ook wat met onze input. Hij moet de keuzes maken, want als iemand erop wordt afgerekend, is het de trainer."