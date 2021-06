Promes: ‘Alleen om die reden ging ik naar Rusland, nergens anders om’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 18:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

Quincy Promes is niet naar Spartak Moskou gegaan vanwege de lopende strafzaak tegen hem, zo vertelt de 29-jarige aanvaller tegenover het Algemeen Dagblad. Promes wilde weg bij Ajax om een plek veilig te stellen in de EK-selectie van Oranje en slaagde daar ook in. "Als ik bij Ajax op de bank was blijven zitten, was de kans niet zo groot geweest dat ik er nu bij was geweest dit EK", aldus de vleugelspits.

"Alleen om die reden ben ik naar Rusland gegaan. Nergens anders om", benadrukt Promes, die door het dagblad gevraagd wordt naar het steekincident waarvan hij verdacht wordt. "Daar kan en mag ik inhoudelijk natuurlijk niets over zeggen, maar om eerlijk te zijn valt daar ook eigenlijk niets over te zeggen. Op dit moment is het stil en dat is al heel lang zo. De zaak ligt bij mijn advocaat. Voor mij is het niet iets wat op de voorgrond speelt. Bij de media wel, heb ik gemerkt. Dat vind ik soms vervelend."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Promes zat niet in de Oranje-selectie in maart tijdens de eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden onder Frank de Boer, maar de voormalig Ajacied maakte zich desondanks geen zorgen over zijn plek op het EK. "Vanaf dag één werd ik bij de twijfelgevallen genoemd", weet Promes. "Maar joh, daar ben ik aan gewend geraakt. Ik voelde zelf nooit dat ik in gevaar was voor het EK, ik zat er vrijwel altijd bij. Alleen in de vorige interlandperiode ontbrak ik bij Oranje. Voor het eerst in jaren. Dan mag je toch wel aan het EK denken, lijkt mij? Als mensen zeggen dat ik een twijfelgeval was, was dat gebaseerd op andere dingen. Zeker niet om mijn kwaliteiten als speler. Telkens als mijn naam valt, gaat het daarover en niet meer over mijn spel."

In Rusland speelt Promes op een andere positie dan waar De Boer hem zal inzetten. "Ik speel daar achter de twee spitsen, in een vrije rol", aldus de aanvaller. "We spelen bij Oranje inderdaad 5-3-2. De bondscoach heeft het nog aangegeven, ik kan op meerdere posities uit de voeten. Zeker in dit systeem. Ik heb bij Sevilla ook lang wingback gespeeld. Pablo Machín was daar trainer. Hij zei: ‘Natuurlijk zet ik je niet neer om je man uit te schakelen. Jij moet aanvallen en op tijd terug zijn’. Dat werkte wel. Bij Oranje onder Ronald Koeman speelde ik het ook. Het maakt me helemaal niet uit waar ik straks moet spelen, ik wil zo graag knallen dit EK."