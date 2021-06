Fenerbahçe juicht na gevangenisstraffen van 1406 en 2170 jaar

In Turkije zijn vrijdag enkele opmerkelijk lange gevangenisstraffen uitgedeeld. Een voormalig hoofd van de politie en mediamagnaat Hidayet Karaca moeten namelijk celstraffen uitzitten van respectievelijk 1406 en 2170 jaar. Het tweetal is veroordeeld vanwege betrokkenheid bij het beramen van een complot tegen Fenerbahçe in 2011. De topclub werd destijds beschuldigd van matchfixing, wat zelfs zorgde voor uitsluiting van Europees voetbal.

Toenmalig voorzitter Aziz Yildirim verdween door het hele gebeuren in de cel. Tien jaar later echter is de beeldvorming heel anders. Het Turkse hof rept over een samenzwering tegen de voormalig preses en is van mening dat de zeer lange straffen noodzakelijk zijn. Naast Karaca en de niet nader benoemde politiechef zijn de gewezen politiebazen Nazmi Ardiç (1973 jaar), Ahmet Kalender (588 jaar) en Lokman Yanik (162 jaar) tot zeer lange gevangenisstraffen veroordeeld.

Het ANP meldt dat enkele aanhangers van geestelijke Fethullah Gülen bij het Openbaar Ministerie in Turkije zouden zijn geïnfiltreerd, om zo de samenzwering tegen Fenerbahçe op poten te kunnen zetten. De exacte reden hiervoor is nooit naar buiten gekomen. Yildirim benadrukte in 2011 al dat er niets waar was van de beschuldigingen omtrent matchfixing. Gülen zelf woont al enige tijd in de Verenigde Staten. Hij wordt door de regering in Turkije gezien als vijand. President Recep Erdogan beschuldigde hem er in 2016 van een staatsgreep te willen plegen.

In een vrijdag afgegeven verklaring rept de leiding van Fenerbahçe over een 'historische dag' in de clubgeschiedenis. "Onze achterban is een echte eenheid geworden, op de dag dat de mensen die tegen ons samenspanden veroordeeld zijn tot duizenden jaren gevangenisstraf. Na een felle strijd van tien jaar bewijst Fenerbahçe dat het niet kapot gemaakt is", aldus het bestuur van de Turkse topclub.