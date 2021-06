FC Twente vraagt KNVB om start nieuwe Eredivisieseizoen uit te stellen

FC Twente heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om het nieuwe seizoen in de Eredivisie later van start te laten gaan. De club uit Enschede hoopt zodoende meer supporters te kunnen ontvangen in de Grolsch Veste. Volgens algemeen directeur Paul van der Kraan is er onderling met de betaald voetbalclubs al gesproken over een latere competitiestart. De KNVB heeft aangegeven op 18 juni met de clubs in gesprek te gaan over het onderwerp, als er weer een algemene vergadering op de rol staat.

Het betaald voetbal in Nederland start op vrijdag 6 augustus met de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie, waarna op zondag 8 augustus de strijd om de Johan Cruijff Schaal plaatsvindt tussen Ajax en PSV. Een week later begint de Eredivisie. "De competitiestart staat weliswaar gepland in het weekend van zaterdag 14 augustus, maar wellicht kunnen bij verdere gunstige ontwikkelingen de stadions dan al volledig open", vertelt Van der Kraan aan TC Tubantia. "We hebben de KNVB aangegeven om te overwegen om de competitie eventueel iets later te starten."

De KNVB weigert op voorhand in te gaan op het voorstel van de Enschedeërs. "In de week van 21 juni wordt de exit-strategie bekendgemaakt vanuit het kabinet", laat een woordvoerder in een reactie weten aan bovengenoemd regionale dagblad. "Tot die tijd zijn er nog geen officiële richtlijnen. We overleggen altijd met de clubs over de voetbalkalender." Vorig jaar veegde de bond een soortgelijk verzoek van Heracles Almelo van tafel, toen de club de derby wilde omdraaien op de speeldagenkalender om zo meer toeschouwers in het Erve Asito te krijgen. Daar ging de voetbalbond destijds niet in mee.

Demissionair minister Hugo de Jonge sprak onlangs de verwachting uit om alle volwassenen voor 1 september volledig te hebben gevaccineerd. In dat geval komen de meeste coronamaatregelen te vervallen, waaronder het dragen van een mondkapje en de verplichte anderhalve meter afstand. "Voor het betaald voetbal zijn dit mooie berichten en biedt het perspectief om komend seizoen weer in volle stadions te spelen", aldus Van der Kraan. De seizoenkaartcampagne draait op volle toeren bij de club uit Enschede. Ruim 15.000 fans van FC Twente verlengden hun jaarkaart reeds.