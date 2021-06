De Graafschap gaat voor stunt: ‘Een dezer dagen gesprek met Huntelaar’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 14:11 • Rian Rosendaal

De Graafschap onderneemt serieuze pogingen om Klaas-Jan Huntelaar terug te halen, zo onthult voorzitter Martin Mos vrijdag in een interview met de Gelderlander. De club uit de Keuken Kampioen Divisie hoopt op korte termijn in gesprek te kunnen met de 37-jarige spits. Huntelaar kreeg donderdag van de leiding van Schalke 04 te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd.

"Er komt een dezer dagen een gesprek met Klaas-Jan", zo bevestigt Mos vrijdag. "Wij zouden het fantastisch vinden als hij nog een keer bij ons komt voetballen. In de eerste divisie, met aanvallend voetbal, kun je geen betere spits krijgen. Maar wij kunnen wel van alles vinden, de bal ligt natuurlijk bij Klaas-Jan. Misschien is hij het voetballen wel beu. Maar hij is in ieder geval bereid om met ons te praten. Dat is fijn", aldus de hoopvolle preses van De Superboeren. Huntelaar doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap en werd in 2003 door PSV korte tijd verhuurd aan de club uit Doetinchem.

"Wij zouden het mooi vinden als Klaas-Jan nog bij ons komt voetballen en daarna ook wat bij de jeugd en op het technische vlak zou kunnen doen", voegt Mos daaraan toe. "Ik hoop dat hij het wil doen, want ik ben al jaren een Huntelaar-fan. En je merkt aan onze supporters ook dat zij het geweldig vinden als hij nog een seizoen op De Vijverberg zou spelen." Huntelaar zelf heeft overigens nog niet gereageerd op een eventuele terugkeer bij De Graafschap. Volgens Voetbal International heeft de achterban inmiddels al enkele acties georganiseerd om aan te geven dat de spits van harte welkom is.

Zijn eerste periode als speler van De Graafschap was overigens geen doorslaand succes. Huntelaar kwam in het seizoen 2002/03 als huurling in negen wedstrijden geen enkele keer tot scoren. Het elftal van toenmalig trainer Peter Bosz degradeerde destijds ook uit de Eredivisie. Een seizoen later beleefde Huntelaar met 26 doelpunten zijn grote doorbraak bij AGOVV.