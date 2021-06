Contractverlenging bij Bayern lijkt slecht nieuws te zijn voor Zirkzee

Vrijdag, 4 juni 2021 om 13:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:59

Eric Maxim Choupo-Moting blijft Bayern München trouw. De Duitse kampioen maakt vrijdag namelijk melding van contractverlenging van de aanvaller tot de zomer van 2023. De verbintenis van de stand-in van Robert Lewandowski kende een looptijd tot 30 juni en Bayern heeft nu dus besloten om de samenwerking een vervolg te geven. Choupo-Moting werd in oktober vorig jaar overgenomen van Paris Saint-Germain.

"We zijn blij dat Maxim nog twee seizoenen aan Bayern verbonden is", zo reageert technisch directeur Hasan Salihamidzic vrijdag op de clubsite. "Hij is een belangrijke speler die afgelopen seizoen goed gepresteerd heeft en voor belangrijke doelpunten heeft gezorgd. Maxim is een veelzijdige speler met ervaring, een goede techniek en een neusje voor de goal. Hij is bovendien erg belangrijk voor de sfeer in de kleedkamer. Ik weet zeker dat Maxim in de komende twee seizoenen belangrijk zal zijn voor Bayern in de jacht op succes", aldus de tevreden bestuurder.

Choupo-Moting is naar eigen zeggen 'trots' op de contractverlenging bij Bayern. "Dit is een speciale club, de nummer één in Duitsland en een van de beste clubs ter wereld. Mijn eerste jaar hier was geweldig, op en buiten het veld. Ik wil met Bayern de bekerfinale in Berlijn bereiken en de Champions League veroveren." Choupo Moting sloot zijn eerste jaar in München af met 9 treffers in 32 wedstrijden in alle competities. Als vervanger van de geblesseerde Robert Lewandowski scoorde de 53-voudig international van Kameroen in beide ontmoetingen met Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League. Het bleek echter niet voldoende te zijn om uitschakeling te voorkomen.

De beslissing van Bayern om verder te gaan met Choupo-Moting lijkt geen goed nieuws te zijn voor Joshua Zirkzee. De Nederlandse aanvaller keert terug in München na een niet erg geslaagde verhuurperiode bij Parma. Lewandowski staat boven de pikorde bij Bayern qua spitsen en Choupo-Moting lijkt voorlopig de stand-in van de Poolse topschutter te blijven. Het is nog niet bekend wat de nieuwe trainer Julian Nagelsmann van plan is met Zirkzee.